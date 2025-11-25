В Свердловской области 8 судей получили рекомендации квалификационной коллегии

На заседании квалификационной коллегии судей Свердловской области были отобраны восемь кандидатов на вакантные должности, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Рекомендации на должность председателя Ревдинского городского суда получил Георгий Куцый. Юрию Большакову, Анастасии Кузнецовой и Виктории Рокало рекомендовано занять должности судей Свердловского областного суда. Наталья Бурмасова получила рекомендацию на должность мирового судьи судебного участка №5 Октябрьского района. Ольга Дроздачева – на должность мирового судьи судебного участка №1 Ленинского района Нижнего Тагила. Елена Сабурова рекомендована на участок №5 Первоуральского района, а Дмитрий Шатохин получил рекомендацию на должность мирового судьи участка №2 Верхнепышминского района.

Кроме того, коллегия рассмотрела вопросы об отставке. С 17 декабря прекращаются полномочия мирового судьи участка №1 Березовского района Оксаны Сафиуллиной.

Полина Бабинцева