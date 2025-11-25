«Авангард» уступил «Нефтехимику» на последней минуте матча КХЛ

ХК «Авангард» уступил «Нефтехимику» со счетом 6:5 (1:3, 2:2, 3:0) в матче КХЛ. В составе омичей по дублю оформили Максим Лажуа и Наиль Якупов, еще один гол забил Александр Волков.

«Нефтехимик» дважды в матче проигрывал с разницей в три шайбы. Нижнекамская команда забила решающий гол на последней минуте третьего периода.

На данный момент «Авангард» занимает третье место в конференции Восток турнирной таблицы КХЛ. На счету омичей 39 очков по итогам 29 игр. Следующую игру команда проведет с «Металлургом» 27 ноября.

Александра Стрелкова