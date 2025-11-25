Игорь Краснов внес назначительные поправки

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила первые назначения в состав Верховного суда с момента прихода на пост его председателя Игоря Краснова. Сам он выступил на заседании с речью, в которой призвал членов коллегии создать условия справедливого и объективного отбора для новых поколений юристов, но жестко реагировать на нарушения закона в судейском корпусе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов

Заседание ВККС 25 ноября впервые прошло с участием нового председателя Верховного суда (ВС) Игоря Краснова. И в его начале он обратился к членам коллегии с программной речью.

Господин Краснов отметил, что современное общество предъявляет к правосудию повышенные требования и ВККС должна оставаться органом, который обеспечивает качество, прозрачность и доверие к судебной власти. При этом коллегия должна обращать внимание на изменения в обществе, экономике и публичном управлении, подчеркнул председатель ВС. Он призвал членов ВККС создать условия справедливого и объективного отбора для новых поколений юристов, которые приходят в судебную систему, а заодно проявить принципиальность в отношении судей, которые нарушают профессиональную этику и закон.

«Коррупция, злоупотребления, умышленное искажение принципов правосудия должны встречать жесткую и однозначную реакцию»,— настаивал Игорь Краснов.

После этого коллегия приступила к обсуждению кандидатур на вакантные посты в Верховном суде. Заместитель председателя ВС и председатель коллегии по делам военнослужащих Владимир Хомчик получил рекомендацию к переназначению на четвертый срок (он занимает эту должность с 2009 года) без лишних вопросов, но члены ВККС попросили его рассказать о проблемах в практике рассмотрения дел судьями военных судов.

В ответ господин Хомчик посетовал на рост числа дел о терроризме, по которым привлекаются в том числе несовершеннолетние (оговорившись, что это связано с проведением СВО). Также есть определенные «организационные проблемы» с поступающими в суды делами на граждан, уже уехавших на СВО, признался глава коллегии: приходится их разыскивать, чтобы подтвердить заключение контракта и вынести определение о прекращении уголовного дела. «Ну а так я бы не сказал, что есть какие-то трудности, которые нельзя было бы разрешить. Все проблемы, которые есть, они решаются в строгом соответствии с законом»,— заключил Владимир Хомчик.

Бывшего начальника информационно-аналитического управления Генпрокуратуры Дениса Кунева, который с ноября возглавляет управление систематизации законодательства и анализа судебной практики ВС, попросили оценить перспективы судебной аналитики.

Они вдохновляющие, дал понять кандидат: «На мой взгляд, аналитика Верховного суда должна служить своеобразным центром интеллектуальной стандартизации — то есть не столько обслуживать уже состоявшиеся решения, сколько формировать их основу».

Таким образом, по его мнению, можно будет обеспечивать единство судебной практики через предупреждение и прогнозирование, а не исправление судебных ошибок. Господин Кунев также отметил важность внедрения в аналитику цифровых сервисов: это позволит более эффективно выявлять в том числе и противоречия в судебной практике.

Также рекомендацию к назначению в состав коллегии ВС по делам военнослужащих получил председатель апелляционного военного суда Андрей Ноговицын. В то же время ВККС «с учетом мнения председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова» отказала ряду кандидатов на должности руководителей региональных судов, сообщили в пресс-службе ВС. В частности, Дмитрий Гришин и Игорь Лазуткин не получили рекомендацию на должность председателя Калужского областного суда, а Руслан Магомедов и Руслан Патронов — на должность председателя Арбитражного суда Дагестана. Еще пять человек, претендовавшие на посты председателей региональных судов, сами отозвали свои кандидатуры.

Анастасия Корня