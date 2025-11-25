В нелегальном рехабе в подмосковной Истре пытали подростков

В Истре возбуждено уголовное дело по факту работы незаконного реабилитационного центра для несовершеннолетних, в котором пытали и незаконно удерживали подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

С августа по ноябрь преступная группа организовала в городе Дедовск реабилитационный центр, где 24 подростка проходили лечение от разных зависимостей, установило следствие. Предполагалось, что с несовершеннолетними будут работать психологи, однако на деле подростков избивали и пытали.

23 ноября в реанимацию попал 16-летний подросток с множественными повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания запястий и ступней. Обвинения были предъявлены администратору ребцентра и 18-летней девушке-постояльцу рехаба, которая участвовала в избиении и истязании подростков.

Суд уже заключил под стражу администратора реабилитационного центра. Меру пресечения для 18-летней девушки, которая была постояльцем рехаба и участвовала в истязании подростков, изберут завтра.