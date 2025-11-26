Семь раз проверь, но не расслабляйся

В Ленобласти руководство муниципалитета лишило через суд коммерческое предприятие права собственности на землю, которую компания приобрела у другой фирмы. Местные власти смогли доказать, что участок ранее стал частью мошеннической схемы, а нынешний покупатель, по их мнению, плохо проверил историю спорного объекта, поэтому ему не положена компенсация. Ответчик, со своей стороны, заявил, что проблема возникла как раз по причине того, что сами чиновники не осуществляли должный контроль за имуществом. Между тем в судах региона сейчас слушается еще более десятка аналогичных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти муниципалитета заявили, что участок расположен на землях сельхозугодий, переданных в ведение администрации, а сведения о местоположении территории не соответствуют ее первоначальному целевому назначению

Администрация Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области обратилась в арбитражный суд с иском о признании отсутствующим права собственности на землю (кадастровый номер 47:07:0000000:93511, площадь 17 644 кв. м) к ООО «Лэнд Гигант», занимающемуся оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Заявитель полагает, что участок сформирован с нарушением закона: были внесены ложные сведения о координатах характерных точек границ территории в межевой план, поэтому право собственности на нее, полагают местные власти, было зарегистрировано незаконно.

Так, в декабре 1995 года в связи с перераспределением земель САОЗТ «Приневское» (в прошлом совхоз «Красный Октябрь», ныне — ЗАО «Племенной завод "Приневское"») произошло выделение земель гражданам в виде долей (паев): схемой были установлены площади и местоположение массивов, подлежащих передаче, в том числе, в частную собственность.

Согласно материалам дела, в 2005 году границы спорной территории были определены по землеотводу. Еще через десять лет — собственник земли по фамилии Кутузов продал свои доли С. В. Васильеву по подложным документам, за что был в 2021 году осужден за мошенничество.

В том же году экс-сотрудники регионального управления Росреестра Сергей Храмов и Олег Михеев вместе с другими сообщниками также получили сроки за махинации с участками.

Фигуранты, по версии следствия, с которой согласился суд, изготавливали межевые планы, содержащие заведомо ложные сведения о местоположении земли на территории Всеволожского района, имеющего высокую рыночную стоимость, после чего предоставляли данные для внесения в Государственный кадастр недвижимости, а также оформили землю в свою собственность и иных подконтрольных лиц. Таким образом, они незаконно приобрели право на имущество САОЗТ, установил суд.

Далее последовало еще несколько сделок со спорным участком, который по итогу в феврале 2024 года был приобретен за 6,7 млн рублей ООО «Лэнд Гигант» у ООО «Продвей». Однако в октябре того же года власти муниципалитета заявили, что участок расположен на землях сельхозугодий, переданных в ведение администрации, а сведения о местоположении территории не соответствуют ее первоначальному целевому назначению и обратилась с иском к «Лэнд Гиганту» о признании права собственности отсутствующим.

«Учитывая изложенные выше обстоятельства, основания для возникновения права собственности ответчиков на земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:93511 в тех координатах, сведения о которых внесены в ЕГРН, сформированный путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:38, отсутствовали… Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:93511 исторически никогда не использовался с целью сельскохозяйственного назначения, а также участки, из которых он образовался, не были сельскохозяйственного назначения», — говорится в исковом заявлении (документ имеется в распоряжении редакции «Ъ Северо-Запад»).

Ответчик, по мнению руководства муниципалитета, обязан был проверять законность происхождения права собственности на спорный объект: «Администрация полагает незаконным и необоснованным перекладывать ответственность на государство за неосмотрительные, небрежные и неосторожные действия ответчика, который, не проверив историю происхождения земельного участка, не установив несоответствие целевого использования земли, выделенной из сельскохозяйственной доли, принял решение о приобретении земли у неких третьих лиц».

Представитель «Лэнд Гиганта» пояснил в суде, что до компании «Профит» участок находился в собственности гражданина Евгения Бабушкина, который, в свою очередь, купил его в рамках процедуры банкротства на открытых торгах.

Ответчик настаивает, что истцом так и не было представлено доказательств того, что владелец «Лэнд Гиганта» мог (или должен был) знать о незаконности государственной регистрации права собственности предыдущего собственника. Представляющий интересы компании адвокат Станислав Неверов подчеркнул, что требования администрации поселения являются «попыткой скрыть собственную небрежность и недобросовестное исполнение публичных обязанностей по контролю за вверенным имуществом».

«Почему добросовестные покупатели платят за чужие правонарушения? Должен применяться срок исковой давности либо должна быть предложена компенсация: ни того, ни другого сделано не было»,— сказал в разговоре с «Ъ Северо-Запад» господин Неверов.

Кроме того, как стало известно «Ъ Северо-Запад», в настоящее время во Всеволожском районе слушается еще несколько (как минимум 12) аналогичных дел, ответчиками по которым являются индивидуальные предприниматели, а также несколько юридических лиц: ООО «ТК "Флагман"», ООО «Специализированный застройщик "Русановка"» и ООО «Речной фасад». В подавляющем большинстве случаев суд выносит решение в пользу муниципальных властей.

Андрей Кучеров