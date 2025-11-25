Вышли на линию

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 25 ноября провел традиционную прямую линию с жителями. За три часа глава региона успел ответить на вопросы о строительстве метро, ситуации со строительством крупного логистического центра Wildberries, будущем стадиона «Водник», о развитии сельских территорий, объединении районных больниц в медицинские кластеры и субсидировании международных перевозок. Приехавшие жить в Нижегородскую область немцы пожаловались, что в паспортно-визовой службе к ним относятся как к «ненужным людям», вызвав негативную реакцию со стороны губернатора. С подробностями о том, что говорил нижегородцам глава региона, — Андрей Репин.

Губернатор три часа отвечал на вопросы нижегородцев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородской области 25 ноября прошла традиционная прямая линия, во время которой губернатор Глеб Никитин отвечал на вопросы жителей. На прошлой неделе он встречался с предпринимателями и предложил им готовиться к сложным временам. Свое общение с жителями губернатор также начал с минорной ноты. Он рассказал, что регион переходит к замедлению экономического роста и поступления налога на прибыль в областной бюджет могут сократиться на 45%.

«Мы не ожидали, что период рестрикционной денежно-кредитной политики, направленной на ограничение инфляции, продлится столь долго и будет столь упорным и настойчивым. Кроме того, мы не предполагали такую курсовую динамику. Для нижегородской экономики эти два фактора являются ключевыми для стабильного, поступательного развития»,— отметил губернатор. По его словам, колебания валютного курса сильно ограничивают возможности для экспортеров и мешают производителем товаров и услуг внутри страны конкурировать с импортом. А высокие ставки по кредитам сократили прибыль предприятий.

В этих условиях региональным властям необходимо вновь предпринимать «определенные меры» по поддержке отраслей, как это делалось во время пандемии COVID-19, полагает Глеб Никитин.

Ряд вопросов к главе региона был связан с реализацией крупных инвестиционных проектов в регионе. В их числе — строительство логистического центра компании Wildberries рядом с поселком Окский берег и реконструкции стадиона «Водник» в Нижнем Новгороде. В обоих случаях часть жителей выступили против реализации проектов. В случае с Wildberries нижегородцы недовольны, что крупный склад появится там, где им обещали торговый центр и спортивные объекты, а многочисленные фуры разобьют их дороги. Представители правительства на встрече с жителями попытались убедить их, что социальные объекты будут построены в другом месте, территория вокруг склада будет благоустроена, а фуры не будут использовать поселковые дороги общего пользования. Убедить жителей чиновники не смогли. К прямой линии президента РФ нижегородцы готовят обращение с просьбой отменить реализацию проекта.

Губернатор во время своей прямой линии отметил, что Wildberries могла бы построить свой объект в другом регионе. «Я считаю это недопустимым. Они должны появиться у нас. Но для жителей необходимо полностью исключить какие-то негативные последствия»,— отметил господин Никитин. По поводу стадиона «Водник» в центре Нижнего Новгорода, который жители просят отремонтировать и сохранить, губернатор сообщил, что инвестор вложит минимум 2 млрд руб. и сначала построит спортивную инфраструктуру, а затем — жилые дома с парковками. Историческую входную группу, ставшую декорацией фильма «Жмурки» Алексея Балабанова, губернатор пообещал отреставрировать.

Вопрос с неприятными запахами Нижегородской станции аэрации, на которые давно жалуются нижегородцы, решится к лету 2026 года, а строительство новых станций метро завершится в первом полугодии 2027 года, отметил губернатор.

В ходе прямой линии к Глебу Никитину обратилась семья переселенцев из Германии. Они сообщили, что приехали в Нижегородскую область по госпрограмме для переселенцев с визой на три месяца. Сейчас у них на руках есть свидетельства переселенцев, но официальные органы заставляют их продлить визу либо выехать из страны. «При этом в паспортно-визовой службе к нам относятся как к ненужным людям», — говорится в обращении. На это губернатор заявил, что ему «неприятно слышать» такие вещи и «очень хочется узнать», кто из чиновников посмел неуважительно относиться к переселенцам. Он пообещал выяснить этот вопрос и оказать авторам обращения необходимую помощь с визовым вопросом.

Также региональные власти рассматривают вопрос о субсидировании авиаперевозок в Стамбул и ОАЭ, занимаются объединением 50 районных больниц в 18 медицинских кластеров и планируют в ближайшие годы начать строительство трех школ по программе развития сельских территорий, рассказал губернатор.

На прямую линию поступило более 6 тыс. обращений, к поступившим вопросам и предложениям власти будут возвращаться на протяжении года, пообещал Глеб Никитин. По опыту прошлых лет треть поступивших вопросов решается положительно, еще в 40–45% случаев требуют дополнительных разъяснений, а остальные либо не имеют решения, либо требуют много времени, подытожил губернатор.