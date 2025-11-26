Реабилитологов надо реанимировать

В России наблюдается системная нехватка реабилитологов и протезистов для участников СВО — об этом заявила замминистра обороны Анна Цивилева. Для решения этой проблемы Минздрав проводит переподготовку специалистов и увеличивает набор в подведомственные вузы. Эксперты связывают дефицит с устаревшими образовательными стандартами, высокой нагрузкой на врачей и сложностями внедрения новых методик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Замминистра обороны Анна Цивилева на форуме «Открыто для всех» 24 ноября рассказала, как государство закрывает потребности участников СВО с инвалидностью. По ее словам, за два с половиной года необходимые средства реабилитации получили 3,2 тыс. военнослужащих. Госпожа Цивилева подчеркнула, что российские производители протезов полностью обеспечивают все заявки, а средний срок с момента ранения до получения протеза составляет от полутора до трех месяцев. Вместе с тем она обратила внимание на серьезную проблему: «Нам не хватает реабилитологов, нам не хватает специалистов, протезистов высокого класса».

По словам замминистра, этот вопрос «нужно доработать» совместно с Минздравом и образовательными ведомствами. Госпожа Цивилева не сообщила точных цифр по дефициту специалистов. Но, согласно данным Минздрава, в целом в России не хватает около 23,3 тыс. врачей и 63,6 тыс. медработников среднего звена.

В декабре 2023 года Минздрав утвердил новые правила проведения медицинской реабилитации. Были упрощены лицензионные требования к оснащению специализированных отделений, а обычным медучреждениям разрешили оказывать такую помощь взрослым пациентам с использованием уже имеющейся инфраструктуры (в кабинетах лечебной физкультуры, массажа и физиотерапии). Их персоналу разрешили проводить процедуры без прохождения дополнительных курсов повышения квалификации. А с 4 ноября 2025 года вступил в силу новый порядок медреабилитации взрослых. В перечень специалистов, которые могут входить в мультидисциплинарную реабилитационную команду, включили врача по лечебной физкультуре, физиотерапевта, рефлексотерапевта.

Невролог, реабилитолог Светлана Заболотная говорит, что направление «Физическая и реабилитационная медицина» появилось в России относительно недавно и первые аккредитации таких специалистов произошли только после ковида. Это, как правило, неврологи, физиотерапевты и врачи ЛФК, однако пройти переподготовку могут и другие врачи. «Но обучение очень энергозатратное,— предупреждает госпожа Заболотная.— Лично я обучалась 1008 часов, то есть больше полугода с последующей первичной аккредитацией».

Проблемы есть и в организации работы: по словам госпожи Заболотной, врачам этого направления приходится заполнять больше документации, чем другим специалистам,— «многочисленные осмотры, шкалы, опросники». «Кроме того, определенную трудность составляет работа с пациентами с абсолютно разной патологией, с которой до этого врач не встречался. А за день порой приходится "отработать" 10, а то и 20 таких пациентов,— говорит эксперт.— Поэтому некоторые уходят в частные структуры, где могут сами регулировать количество своих пациентов».

Дефицит кадров связан с тем, что подготовка специалистов осуществляется «по общим стандартам, с широким подходом», а «качественные современные методы не используются»

Так считает главный врач центра абилитации и реабилитации «Абилити Лайф» Татьяна Клименко. По ее словам, существующий сейчас обязательный объем знаний для реабилитологов «очень скуден и малоэффективен», а изучение новых или дополнительных методов работы «стоит дорого» и не входит в стандартный перечень образовательных программ для специалистов. «Применяются только те методики, которые уже утверждены. Внедрение новых сопряжено со многими сложностями — например, отсутствием практических механизмов межведомственного взаимодействия. Это приводит к разобщенности и затруднениям при разработке и реализации реабилитационных маршрутов»,— поясняет госпожа Клименко.

Медицинский эксперт фонда борьбы с инсультом ОРБИ, реабилитолог, невролог, эпилептолог Мария Панова поясняет, что создание обширного сообщества реабилитологов — «долгосрочная задача», так как качественная подготовка квалифицированных специалистов требует значительных временных и ресурсных вложений. «Эта специальность предполагает не только глубокое освоение теории и отработку практических навыков, но и развитие эмпатии: реабилитолог должен сочетать в себе компетентного специалиста и чуткого психолога»,— считает она.

Директор фонда помощи детям и взрослым с нервно-мышечными заболеваниями ЛАМА Альбина Мулихина добавляет, что проблема не связана с СВО: их гражданские подопечные «всегда ощущали» проблему дефицита кадров в реабилитации. «В нашей семье есть дочь с редкой формой мышечной дистрофии. Мы поняли, что найти специалиста сложно, и мой супруг сам стал специалистом по массажу и гимнастике для таких детей»,— приводит она пример.

В пресс-службе Минздрава не прокомментировали “Ъ” вопрос дефицита специалистов в области реабилитации. Тем не менее ведомство сообщило, что в 3,4 раза увеличило количество мест в подведомственных вузах по специальности «Психотерапия» — с 35 мест до 155. Еще в 2024 году началась подготовка ординаторов по специальности «Физическая и реабилитационная медицина» (70 мест), первый выпуск предусмотрен в 2027 году. Кроме того, в организациях Минздрава в 2021–2024 годах прошли профессиональную переподготовку 2,5 тыс. врачей по физической и реабилитационной медицине, 542 врача-психотерапевта, 222 медицинских психолога, 290 медицинских логопеда, 54 специалиста по эргореабилитации, 167 специалистов по физической реабилитации. В целом же с 2022 по 2024 год численность специалистов с высшим образованием, входящих в мультидисциплинарные реабилитационные команды, увеличилась на 16,2%, сообщил Минздрав: с 16,1 тыс. до 18,7 тыс. человек.

Наталья Костарнова