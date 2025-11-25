Студентам обрисовали образ будущего

Программа стартовавшего 25 ноября форума Финансового университета «Россия: образ будущего» во многом повторяет действующую повестку правительства: панельные дискуссии первого дня были посвящены будущему госуправления, налоговой системы, экономики в целом и ее кадровому обеспечению в частности. Такой набор вопросов можно объяснить тем, что исполнительная власть воспринимает Финуниверситет как источник своих будущих кадров и поэтому стремится донести до них масштабы предстоящей работы.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр финансов России Антон Силуанов

Самыми заметными участниками пленарной сессии форума Финансового университета стали глава Минфина Антон Силуанов, президент РСПП Александр Шохин и губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Для начала поговорили о трендах мировой экономики. Одним из них Антон Силуанов назвал внедрение искусственного интеллекта (ИИ). «В экономике сейчас борьба — кто достигнет наибольшего участия искусственного интеллекта во всех сферах жизни: в экономике, медицине, военной составляющей и прочих»,— сказал министр. Александр Шохин с ним согласился, отметив, что ИИ среди прочего является индикатором технологических изменений. «И кто в технологическом плане сможет сделать рывок, тот и будет править миром, что называется, в экономическом плане»,— предупредил глава РСПП.

Перейдя непосредственно к российской экономике, Антон Силуанов заявил о необходимости ее устойчивого роста, который бы не опирался на бюджетные вливания, широко применявшиеся в годы ковида и разворачивания санкций с целью поддержки граждан и отдельных секторов экономики. Бесконечными такие вливания быть не могут, поскольку они чреваты разбалансировкой финансовой системы, предупредил глава Минфина. Российская экономика, по его словам, в перспективе 2036 года должна стать технологичной (использующей создаваемые в мире наработки, но и обладающей собственными компетенциями в этой сфере), иметь устойчивую, независимую финансовую систему и сбалансированный бюджет. «Будут устойчивые финансы — будет и устойчиво развиваться экономика»,— объяснил участникам «пленарки» министр.

Очевидно, что для исполнительной власти Финансовый университет является источником будущих кадров, так что неудивительно, что программа форума фактически совпадает с правительственными стратегическими планами развития.

После пленарной сессии прошли шесть панельных дискуссий: «Будущее управления», «Деньги будущего», «Кадры будущего», «Будущее налогов», «Ценности будущего» и «Будущее экономики».

На сессии, посвященной управлению в госсекторе, речь шла об инновациях в этой сфере. «Новые вызовы требуют новых подходов к организации госуправления»,— отметила проректор по научной работе университета Светлана Солянникова. На налоговой сессии заместитель главы ФНС Дмитрий Сатин рассказал о внедрении риск-ориентированного подхода при проведении проверок и о применении цифровых технологий, позволяющих в несколько раз сократить количество выездных проверок. По его словам, на смену тотальному вниманию к деятельности налогоплательщиков, которое было 10–20 лет назад, пришел адресный контроль. Чиновник рассказал об эксперименте по информационному взаимодействию с операторами цифровых платформ (Wildberries, Оzon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет», «Авито») по их вовлечению в проверку продавцов на предмет ухода от налогов. На сессии о деньгах будущего заместитель главы Минфина Иван Чебесков, в частности, сообщил, что ведомство изучает вопрос использования цифровых финансовых активов для предоставления зарубежным инвесторам доступа к российскому финансовому рынку.

Ректор Финансового университета Станислав Прокофьев обобщил, что для реализации всех реформ (трансформации экономики и социальной сферы, достижения технологического лидерства и так далее) нужны не столько деньги, сколько люди — так что обучение в вузах финансовой направленности должно быть не только фундаментальным, но и ориентированным на широкую практику: подготовка монопрофильных специалистов должна остаться в прошлом.

Венера Петрова