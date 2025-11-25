Правительство ограничило выдачу кодов для перемаркировки товаров легпрома и обуви

Правительство РФ утвердило новые правила выдачи кодов для перемаркировки обуви и товаров легкой промышленности. Постановление опубликовано на официальном портале правовых актов. Для обуви и товаров легпрома первой волны нормы начнут действовать с 24 декабря, для второй и третьей волн — с 1 сентября 2026 года.

Механизм перемаркировки используется для замены потерянных, поврежденных или уничтоженных кодов, а также при возврате товаров без маркировки. Теперь количество запрашиваемых кодов не может превышать фактический объем товара у участника оборота. Если старый код при запросе не указан, он автоматически вычитается, сокращая доступное количество кодов.

Введение ограничений должно сделать рынок прозрачнее и снизить риски злоупотреблений. «Это важное и своевременное решение, которое закрывает лазейки для недобросовестных участников рынка… При этом для легальных компаний процесс не изменится»,— заявил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

По данным Института госуправления ВШЭ, за пять лет нелегальный оборот в одежде и текстиле сократился на 30,6%, в обуви — на 31,5%. Росстат отмечает рост выручки легальных производителей легпрома с 328 млрд до 827 млрд руб., а рентабельности — до 12,8%.