Деньгам подобрали мешки

Связанные с основателем корпорации AEON Романом Троценко структуры вышли на рынок полипропиленовой упаковки, став владельцем производителя мешков и big-bag ГК «Алеко». Участники рынка полагают, что продукция компании может быть востребована у агропромышленных и химических активов, которые ранее контролировались бизнесменом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

АО «Кассиопея», связанное со структурами основателя корпорации AEON Романа Троценко, стало владельцем ГК «Алеко», в которую входит крупный производитель полипропиленовой упаковки, следует из ЕГРЮЛ. Соответствующие изменения внесены 20 октября. Прежде ГК «Алеко» владел Алексей Докукин.

Согласно СПАРК, «Кассиопея» учреждена Татьяной Миновой, совладельцем ООО «АЕОН—Общий центр обслуживания». Одновременно 20 октября в реестре юридически значимых сведений появилось сообщение ООО «Вектор» Романа Троценко о предоставлении в залог прав требований по договору займа от 7 октября 2025 года, заключенному между «Вектором» и «Кассиопеей». В «Алеко» ситуацию не комментируют, связаться с Романом Троценко не удалось.

ГК «Алеко» основана в 1992 году. «Алеко-Полимеры» выпускает мешки и big-bag из полипропилена, которые используются в химической, строительной, сельскохозяйственной и других отраслях. Мощность, по собственным данным, 4,8 млн big-bag и 78 млн мешков в год. Кроме того, у группы есть собственная линейка добавок и концентратов для полимеров торговых марок A-Len и Calpet. Также в «Алеко» входит крупный производитель оборудования для переработки полимеров «Алеко Машинери». Выручка «Алеко-Полимеров» в 2024 году выросла на 6,8%, до 5,24 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 27,4%, до 380,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Forbes оценивает состояние Романа Троценко в $2,5 млрд. В апреле 2025 года компания «АЕОН Девелопмент» распространила в СМИ сообщение, что по состоянию на конец 2024 года господин Троценко вышел из капитала корпорации AEON, проекта «Северная Звезда», производителя удобрений ГК «Азот», а в марте 2025 года — из АО «Воркутауголь». В сентябре 2025 года Роман Троценко также перестал быть владельцем головной структуры ООО «АЕОН Агро», которое управляет около 240 тыс. га сельхозземель. Этот актив отошел ГК «Азот».

Источник “Ъ” в полимерном секторе отмечает, что само по себе производство мягкой упаковки для промышленности — бизнес с невысокой рентабельностью (около 10%), но у актива может быть синергия с бывшими активами бизнесмена. Удобрения и сельскохозяйственная продукция, по словам собеседников “Ъ”, чаще всего перевозятся именно в мешках и упаковках big-bag. При этом, добавляют они, спрос на мягкую полипропиленовую упаковку растет вслед за увеличением объемов производства в ключевых отраслях потребления, прежде всего в сельском хозяйстве и химической отрасли.

Но, продолжают источники “Ъ”, число игроков в сегменте также увеличивается, что повышает конкуренцию. По оценкам, производством гибкой полимерной упаковки в РФ занимается более 100 предприятий.

Как сказано в обзоре Advance Capital, среди производителей пластиковой упаковки трудно выделить четко выраженного лидера: даже семь самых крупных игроков не занимают и пятой части рынка.

По оценке Advance Capital, в 2024 году объем российского рынка упаковки увеличился на 6%, до 1,6 трлн руб., в 2025 году может превысить 1,7 трлн руб. В СИБУРе прогнозировали, что российский рынок гибкой упаковки до 2028 года будет расти на 1,5–2% в год, а одной из основных проблем станет обновление оборудования. В этом может помочь связь с «Алеко Машинери» внутри одной группы, указывают на рынке.

Ольга Мордюшенко, Анатолий Костырев