Призраки бывших корейцев

В Перми появился дилер корейских авто KGM (бывший SsangYong) — единственного не китайского производителя, который продает машины с гарантией и обслуживанием в России. Спустя год после начала продаж в России партнером бренда в регионе стал «Сатурн-Р-Авто». Участники рынка потенциал спроса на корейские автомобили оценивают сдержанно, отмечая, что машины найдут своего покупателя, но рассчитывать на большой спрос не стоит из-за неконкурентной цены.



«Сатурн-Р-Авто» стал дилером корейских автомобилей KGM (бывший SsangYong) в Перми. Эту информацию «Ъ-Прикамье» подтвердил директор по развитию холдинга «Сатурн-Р» Сергей Репин. Он уточнил, что машины поступили в Пермь 21 ноября. В продаже три модели: Korando, Rexton и Torres. Автомобили выставлены в салоне компании по ш. Космонавтов, 368а. «Мы рассчитываем на значительный спрос. Машины приличные, с интересной начинкой. Считаю, что это очень хорошая корейская машина за свои деньги»,— подчеркнул господин Репин. Он полагает, что данные автомобили являются заменой ушедших с российского рынка Kia и Hyundai.

KGM (бывший SsangYong) — единственный не китайский иностранный производитель, который продает автомобили с гарантией и обслуживанием в России официально. В линейке бренда четыре модели: кроссоверы Tivoli, Korando и Torres и внедорожник Rexton. В ноябре стало известно, что компания отложила запуск производства кроссоверов в России. Сборку планировалось начать до конца 2025-го на заводе «Автотор» в Калининграде. Эксперты называли причиной пересмотра сроков слабые продажи бренда.

Участники рынка не видят большого потенциала по продажам нового бренда в Перми. Гендиректор автодилера «Экскурс» Роман Кибасов отметил, что знаком с брендом KGM, однако у компании нет к нему интереса. «Сложно оценить перспективы, потому что когда они заходили на рынок, цены были очень завышены»,— уточнил господин Кибасов.

Директор ООО «А-Моторс» Артем Кононов тоже сдержанно оценил появление нового бренда в Прикамье. «Бренд не знаком покупателям. Перспективы будут зависеть от того, как они смогут локализовать свое производство в России»,— полагает эксперт.

Собственник консалтингового агентства Detkin&Co, независимый автомобильный консультант Алексей Деткин отметил, что, по опыту других городов, продажи этого бренда идут достаточно тяжело, несмотря на то, что автомобили хорошие и с официальной гарантией. Он отметил, что бренд с начала этого года искал дилера в Пермском крае. По словам эксперта, это связано с произошедшими на рынке изменениями, когда многие компании перестроили свой бизнес, а также с особенностями самого бренда. «У бренда пока маленькая продуктовая линейка — всего три автомобиля. На момент запуска бренда — длинное логистическое плечо, новые реалии с утильсбором и корейская сборка. Но главный вопрос в цене. Стоимость машины выше, чем иностранные аналоги, которые можно доставить в Пермь по параллельному импорту. Сейчас, конечно, есть изменения, так что посмотрим»,— уточнил Алексей Деткин. В то же время экс­перт считает, что бренд найдет своих покупателей в Пермском крае. «Есть такая категория людей, которые принципиально не хотят покупать китайские автомобили. Они доверяют качеству из Кореи и бренду SsangYong. Но рассчитывать на массовый спрос я бы не стал»,— отметил господин Деткин.

