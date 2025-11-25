Суд не оценил вывод

Соликамский городской суд отказал в удовлетворении требований Агентства по страхованию вкладов к семье бывшего бенефициара Экопромбанка Петра Кондрашева. Ранее арбитражный суд обязал АСВ вернуть 82,1 млн руб. в конкурсную массу должника. Как было установлено, Агентство не приняло достаточных мер по оспариванию сделок господина Кондрашева и связанных с ним структур, которые вывели средства перед отзывом лицензии у кредитной организации. По данным «Ъ-Прикамье», Агентство считает, что ответственность за причиненный вред банку и его кредиторам лежит на господине Кондрашеве и членах его семьи.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Кондрашев

Петр Кондрашев



С заявлением к проживающему в Вене бывшему бенефициару Экопромбанка Петру Кондрашеву и членам его семьи Агентство по страхованию вкладов обратилось в Соликамский городской суд в конце сентября. Заявление было подано по месту жительства ответчика после решения Арбитражного суда Пермского края. Он поддержал требования кредитора обанкротившегося пермского Экопромбанка Арсения Грищенко в части взыскания с АСВ свыше 82 млн руб. Судом было установлено, что Агентство не оспорило сделки Петра Кондрашева и его родственников. Перед отзывом лицензии у банка они вывели спорную сумму с подконтрольных счетов. В частности, речь идет об операциях, которые в 2014 году совершили бывший акционер «Сильвинита» Петр Кондрашев, его жена Людмила и сын Егор. Например, 31 января 2014 года господин Кондрашев перевел 1,6 млн евро со своего счета в Экопромбанке на счет в другой кредитной организации. За день до этого его родственники перевели в другие банки более 6,7 млн руб.

Представители АСВ тогда настаивали на пропуске трехлетнего срока исковой давности. По их мнению, удовлетворение требований может привести к тому, что денежные средства в конкурсную массу Экопромбанка фактически будут выплачены из бюджета, так как АСВ является гос­корпорацией. Арсений Грищенко на это отвечал, что вопрос о сроках давности уже решен в постановлении апелляции в феврале прошлого года. В частности, суд указал, что о сделках он узнал только в конце 2021 года, когда сведения о них появились в заявлении АСВ о привлечении господина Кондрашева к субсидиарной ответственности. Кроме того, истец указал, что вывод средств уменьшил конкурсную массу банка, а значит, нарушил права кредиторов. В итоге Арбитражный суд Пермского края требования Арсения Грищенко к Агентству удовлетворил и постановил АСВ передать спорную сумму в конкурс­ную массу банка.

Со второй половины 2013 года Петр Кондрашев, как ранее установил арбитраж, являлся лицом, контролирующим Экопромбанк. Поэтому суд постановил, что одномоментный вывод им денежных средств явно свидетельствует о том, что семья Кондрашевых обладала инсайдерской информацией, недоступной иным клиентам банка, и воспользовалась ею, чтобы спасти денежные средства. Такое поведение АСВ должно было оценить как недобросовестное и направленное на причинение вреда другим вкладчикам. При этом Агентство получило информацию о конт­роле Петра Кондрашева еще в 2016 году и должно было подать иски о признании недействительными этих сделок до 2019 года, но не сделало этого.

Отметим, что господин Грищенко пытался признать бездействие Агентства незаконным по сделкам на общую сумму свыше 253 млн руб., но «устояли» только требования, касающиеся операций со средствами семьи Кондрашевых.

По данным «Ъ-Прикамье», в новом заявлении АСВ пыталось взыскать с Петра Кондрашева, его супруги Людмилы и сына Егора денежные средства в размере 76 млн, 955,2 тыс. и 4,2 млн руб. соответственно. В обосновании своих требований истец якобы указал, что вина в причинении вреда банку и его кредиторам на общую сумму 82,1 млн руб. в полном объеме лежит на соответчиках. По мнению Агентства, они намеренно и при злоупотреблении правом совершили спорные сделки, которые причинили ущерб банку, а также получили возможность беспрепятственно пользоваться выведенными из банка денежными средствами.

Партнер ZE Lawgic Legal Solutions Ольга Елагина говорит, что обычно АСВ, оспаривая сделки, ссылается как на основания, предусмотренные Законом о банкротстве, так и на нормы Гражданского кодекса РФ. Как говорит эксперт, самой очевидной причиной того, что АСВ обратилось в суд общей юрисдикции, являются участвующие в деле лица. Ответчиками являются люди, которые на момент обращения в суд были участниками дела о банкротстве Экопромбанка. Соответственно, Агентство решило подать иск по общим правилам подсудности.

«Теоретически решение арбитражного суда может являться преюдициальным для более позднего решения Соликамского горсуда, но в данном случае, судя по составу участников и строго по определению, что такое преюдиция, это не тот случай,— объясняет госпожа Елагина.— В решении при этом могут быть установлены обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора в суде общей юрисдикции, тогда они будут приняты без дополнительных доказательств».

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов считает, что решение арбитража не является преюдициальным к акту Соликамского гор­суда, поскольку рассматривались разные категории дел и споры имели разную правовую природу. Он добавил также, что подобные случаи перехода корпоративного спора в суды общей юрисдикции — нередкая прак­тика, «особенно когда конфликт затрагивает ответственность конечных бенефициаров».

Анастасия Леонтьева