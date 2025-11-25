Два человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган

На 94-м километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган в Каменском районе произошло смертельное ДТП с участием трех транспортных средств, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. В результате аварии погибли два человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

По предварительным данным, водитель Нивы, двигаясь в сторону Кургана, не соблюдал дистанцию и совершил столкновение с попутным автомобилем ВАЗ-2111. В этот момент водитель ВАЗ-2111 начал поворот налево с полосы для прямого движения, нарушая ПДД. После удара ВАЗ-2111 по инерции вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Daewoo Nexia. Следом водитель Нивы столкнулся с Daewoo Nexia, после чего его автомобиль съехал с дороги.

В результате ДТП погибли 68-летний водитель Daewoo Nexia из Курганской области и 44-летняя водительница ВАЗ-2111 из Каменского района. Травмы получили 51-летняя водительница Нивы и три пассажира ВАЗ-2111, включая девочку возрастом 1,3 года. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Для организации движения временно ввели реверсивную схему. «По факту ДТП сотрудниками полиции назначено проведение расследования»,— добавили в ГИБДД.

Полина Бабинцева