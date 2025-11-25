Устроивший дрифт во дворе петербуржец стал фигурантом уголовного дела

Желание подрифтить на территории одного из дворов в Санкт-Петербурге обернулось уголовным делом для автомобилиста. Его отказ от прохождения медицинского освидетельствования усугубил ситуацию.

Как сообщили в пресс-службе управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Петербургу и Ленобласти, дело возбуждено по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). При этом дрифт во дворе вызвал недовольство среди свидетелей опасных маневров.

Отказ от прохождения тестов на опьянение приравнивается к признанию употребления алкоголя и влечет за собой соответствующие юридические последствия. Экстремалу грозит наказание, вплоть до лишения свободы.

Татьяна Титаева