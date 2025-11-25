Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Псковской области выделят 20 млрд рублей на дорожную сферу

Рекордное финансирование поступит Псковской области на развитие дорожной инфраструктуры. Регион получит 20 млрд рублей, сообщил губернатор субъекта Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что это на 8,5 млрд рублей больше, чем на 2025 год. Псковская область продолжит реализацию президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В планах ремонт 270 км дорог, реконструкция или капремонт девяти мостов.

Работы развернутся на 68 объектах, причем 41 из них уже законтрактован. Дорожники уже приступили к восстановлению участков.

Татьяна Титаева

