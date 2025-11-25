«Россия сегодня единственная в мире страна, обладающая компетенциями по всей технологической цепочке ядерного топливного цикла — от добычи урана до утилизации ядерного топлива»,— заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Китай в развитии своей атомной промышленности опирается на последние технологические достижения ведущих атомных держав, включая РФ. Сечин отдельно подчеркнул выгоду экономики совместных проектов. Стоимость самого современного российского реактора в два раза ниже, чем американского.

Продолжение санкционной политики в отношении России и Китая приблизят очередной экономический кризис в странах Запада. Как заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в Пекине в ходе РКЭБФ, не все западные политики осознают, перед какими рисками они находятся. Уже сегодня потребители энергии в западных странах находятся в драматическом положении. «Продолжение санкционного давления может привести к кратному увеличению реальных цен»,— считает Игорь Сечин. Западные оппоненты могут утратить технологическую и экономическую субъектность.

Попытки вытеснить Россию и Китай с мирового рынка обречены на провал, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин. На открытии энергетического бизнес-форума в Пекине он отметил, что вскоре мировая экономика будет претерпевать изменения, признаки которых видны уже сейчас: рост долга, утрата доверия к сложившейся финансовой системе, поиски альтернатив, включая золото, неравномерный рост населения развивающихся стран, неконтролируемая миграция. А также новые источники роста энергопотребления, которые меняют баланс и лишают потребителя доступной энергии.