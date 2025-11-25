Материнская плата

День матери, который в России в этом году выпадает на 30 ноября, уже стал поводом для повышенной партийной активности. В фокус внимания политиков попали матери участников СВО, многодетные матери, мамы-предпринимательницы и даже мамы-заключенные. Формы поддержки женщин партийцы тоже предложили самые разнообразные — от новых законодательных инициатив до диагностики репродуктивного здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

ЛДПР 25 ноября провела расширенное заседание фракции, где вместе с представителями ведомств, общественными и религиозными деятелями обсудила новые законодательные инициативы, связанные с поддержкой материнства и улучшением демографической ситуации. Либерал-демократы, в частности, предложили провести по случаю Дня матери амнистию (проект соответствующего постановления уже внесен в Думу), под которую должны попасть, например, женщины, имеющие несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, беременные, жены инвалидов боевых действий и одинокие матери, чьи мужья или дети погибли на фронте.

ЛДПР выдвинула и ряд других инициатив: выплачивать «родительскую зарплату» неработающим гражданам, запретить увольнять женщин с детьми до семи лет, погашать долги по алиментам из бюджета. А руководитель правового управления РПЦ игуменья Ксения (Чернега) посетовала, что «российский законодатель уклоняется от интеграции в отечественную правовую систему» нормы о защите прав ребенка как до, так и после рождения (это могло бы открыть путь к ограничению абортов). Кроме того, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий впервые вручил учрежденный партией нагрудный знак «Мать солдата». Его получили пять женщин, чьи сыновья погибли на СВО.

КПРФ специальных мероприятий ко Дню матери не планирует и в предстоящие выходные сосредоточится на отправке в зону СВО 146-го гуманитарного конвоя. Но возглавляемый членом Компартии Ниной Останиной комитет Госдумы по защите семьи еще 17 ноября провел приуроченную к празднику встречу с обладательницами звания «Мать-героиня». Их поздравил лично лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

Депутаты-единороссы напутствия по поводу Дня матери получили вместе с традиционными рекомендациями по работе с избирателями во время региональной недели (она продлится с 24 по 30 ноября). Парламентариям предлагается поздравлять в первую очередь матерей-героинь, мам и жен участников СВО. Предполагается, что депутаты вместе с активистами партийной «молодежки» и «Женского движения ЕР» навестят дома 15 женщин, награжденных званием «Мать-героиня», и в случае необходимости помогут им в решении бытовых вопросов. Кроме того, активисты собираются посетить роддома и вручить роженицам комплекты вещей для младенцев. И наконец, акция «Поезд материнского здоровья» подразумевает проведение диагностики и выездных консультаций. «Медики сделают анализы гормонов, определяющих возможность наступления беременности, проведут диагностику репродуктивного здоровья женщин»,— поясняется в рекомендациях.

Визиты с подарками к многодетным семьям запланировали и председатели региональных отделений «Справедливой России». А «Новые люди» отметят праздник в «бизнес-стиле»: 29 ноября в Подмосковье откроется всероссийский фестиваль «Мама в деле», на котором сотни предпринимательниц, совмещающих воспитание детей и собственный бизнес, представят свои проекты — от производства детской одежды и развивающих игрушек до семейных сервисов, образовательных программ и творческих мастерских. Партийцы же обещают на площадке фестиваля рассказать о своих законодательных инициативах по введению налоговых льгот для предпринимательниц с детьми.

Ксения Веретенникова