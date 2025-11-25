ВНИРО: мораторий на вылов воблы в Астраханской области улучшил воспроизводство

В Астрахани прошло заседание Волго-Каспийского научно-промыслового совета, посвященный состоянию рыбных запасов Волжско-Каспийского бассейна. В обсуждении участвовали представители Росрыболовства, пограничной службы, региональных властей, ВНИРО и другие заинтересованные стороны.

Одной из центральных тем стала водохозяйственная ситуация и результаты воспроизводства рыб в 2025 году. Прогнозы стока воды за второй квартал были скорректированы с 55-60 до 73 куб. км. Продолжительность половодья составила 37 суток, что выше прогнозируемых 20. Однако эти условия не обеспечили необходимое воспроизводство биоресурсов, поэтому науке поручено продолжить исследования.

Докладчики отметили, что полный запрет на вылов воблы, введенный в 2025 году, положительно сказался на ее воспроизводстве. Исследования показали улучшение биологических характеристик производителей воблы. Также обсудили состояние запасов каспийских килек. С 2021 года Россия стала лидером по добыче килек на Каспии. В первом квартале текущего года вылов обыкновенной кильки достиг 20,9 тыс. тонн, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом.

Также на заседании рассмотрели вопрос изменения границ Волжского предустьевого запретного пространства. Были представлены новые предложения и результаты совместных работ. Участники обсудили инициативы по изменению правил рыболовства, а также вопросы транспортировки и приема уловов.

Нина Шевченко