Главным судьей кубкового матча «Зенита» с «Динамо» станет москвич Антон Фролов

Предстоящий кубковый матч петербургского «Зенита» с московским «Динамо» обслужит судейская бригада Антона Фролова. 33-летний рефери из столицы назначен на игру с участием сине-бело-голубых в четвертый раз в карьере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ассистентами господина Фролова в этой встрече будут Рустам Мухтаров из Петрозаводска и Денис Березнов из Москвы. Арбитр ВАР — Павел Кукуян (Сочи), его ассистент — Роман Галимов (Улан-Удэ).

Ранее Антон Фролов обслуживал три матча с участием «Зенита», в которых петербуржцы одержали две победы и один раз сыграли вничью. Прошлая встреча команды Сергея Семака с московским арбитром состоялась в Самаре 13 марта 2022 года, когда «Зенит» поделил очки с местными «Крыльями Советов» — 1:1.

Матч на Кубок России «Зенита» с московским «Динамо» пройдет на выезде в четверг, 27 ноября, и начнется в 20:30 по московскому времени.

Андрей Цедрик