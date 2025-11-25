Точки роста мирового потребления нефти находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на открытии Российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине, «прогнозы указывают на то, что к 2030 году импорт нефти в Китай может вырасти на 1,4 млн баррелей в сутки». Одним из ключевых драйверов спроса является сектор нефтехимии. Китай стал в нем крупнейшим в мире экспортером. По оценке Оксфордского университета, этот сектор обеспечит прирост потребления нефти в стране в размере более 1 млн баррелей в сутки.

Материнская компания Google, Alphabet, прибавила почти $1 трлн капитализации с середины октября. На закрытии сегодняшних торгов ее отделяло от Nvidia, самой дорогой компании мира, $590 млрд. На премаркете котировки Alphabet поднимались на 3,5%, а Nvidia на столько же упали.

На открытии Российско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине глава «Роснефти» Игорь Сечин процитировал выражение председателя КНР Си Цзиньпина: «Китаю необходимо держать в своих руках энергетическую миску с рисом». Китай стремится достичь независимости от геополитической нестабильности путем диверсификации энергобаланса страны. Партнерство в этой сфере является одной из приоритетных задач России и Китая. Сегодня второе дыхание обретает угольная сфера. Россия обеспечивает более четверти импорта угля в КНР. Динамично развивается и сотрудничество двух стран в газовой сфере.