Бывший чемпион UFC Джон Джонс пострелял из РПГ на дне рождения Адама Кадырова

Джон Джонс приехал в Чечню по приглашению главы республики Рамзана Кадырова. Бывший боец UFC посетил день рождения Адама Кадырова, который 24 ноября отмечал 18-летие. Джонс рассказал, что пострелял из разных видов оружия, в том числе РПГ.

«Это было потрясающе,— написал Джон Джонс в соцсети Х.— Пострелял из экзотического оружия, больше всего мне понравился РПГ. Меня никогда так не кормили, ел как король». Джон Джонс также пострелял из нескольких видов ленточных пулеметов, АК, AR15 и пистолетов. «День был отличный, я очень горжусь тем, что хорошо показал себя на стрельбище. Ребята сразу поняли, что это не первый мой опыт»,— добавил он.

Джонс добавил, что приехал в Россию в том числе для подписания «важной сделки». «Не могу пока раскрывать, но скоро я стану частым гостем»,— отметил Джонс. 24 ноября основатель реалити-шоу ALF Reality Альфредо Аудиторе сообщил, что Джон Джонс купил квартиру в Грозном. Господин Аудиторе опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) видео, на котором Джонс подписывает документы.

38-летний Джон Джонс объявил о завершении карьеры в июне. На его счету 28 побед и одно поражение. Еще один бой признан несостоявшимся. Спортсмен стал чемпионом в тяжелом и полутяжелом весе.