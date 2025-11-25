В Астраханской области начала работу новая ферма с перспективными осетрами

В Астраханской области заработала новая ферма по выращиванию осетровых в садках. Хозяйство принадлежит индивидуальному предпринимателю Николаю Гаврилову.

Ферма располагается в селе Раздор Камызякского района на реке Таболинка. Как сообщил глава района Михаил Черкасов, господин Гаврилов установил 12 садков площадью 25 кв. м, где выращивает 4 тыс. голов рыб осетровых видов.

Основное внимание уделяется гибридам русского и ленского осетров (РоЛо), ленского осетра и Калуги (ЛенКа), а также стерляди. Перспективные гибриды быстро набирают товарный вес, что делает их выгодными для бизнеса, уточнил глава района. Рыбопосадочный материал и корм предприниматель закупает у региональных рыбоводов.

В планах Николая Гаврилова — расширение производства и увеличение поголовья осетровых.

Нина Шевченко