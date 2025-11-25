Глава АвтоВАЗа предложил обязать госкомпании закупать российские авто

Необходимо распространить требование госзакупок автомобилей российского производства на государственные компании и подконтрольные государству юрлица. Об этом заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Из таких системных мер, что хотелось бы отметить, хотя об этом уже много говорил президент нашей страны, и государством введены достаточно жесткие требования по локализации автомобилей при закупке для государственных и муниципальных нужд»,— заявил Максим Соколов во время круглого стола в Совете Федерации (цитата по ТАСС).

Принципиальные политические решения по этому вопросу были приняты уже давно, сказал глава АвтоВАЗа. По его словам, сейчас необходимо окончательно настроить нормативную базу и жестко контролировать исполнение поручения президента России Владимира Путина.

Господин Соколов также заявил, что в следующем году жесткие внешние условия продолжат давить на автомобильный рынок РФ. По его словам, снижение рынка происходит в связи с «макрофинансовыми условиями, высокой ставкой Центрального банка, ужесточением условий кредитования». Кроме того, снижение обусловлено демпингом со стороны автомобилей китайского автопрома, сообщил глава компании.

Однако АвтоВАЗ продолжает сохранять объем инвестиций и развивать модельный ряд, отметил Максим Соколов. По его словам, компания перевыполнила условия специнвестконтракта на 30% в этом году. По плану до 2030 года предполагались инвестиции в 100 млрд руб., при этом уже в 2025-м их суммарный объем составит 113 млрд руб.