В Крыму задержан самарец, работавший на украинских мошенников

Сотрудники ФСБ задержали жителя Самарской области в Крыму по обвинению в организации связи для украинских мошенников. Против него возбудили дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Симферополе он арендовал квартиру и установил SIM-боксы, обеспечивая их работу. За это ему платили 35 тыс. руб. в неделю.

В ходе обыска у самарца изъяли два SIM-бокса на 32 порта, два ноутбука, четыре телефона и более 700 SIM-карт. Мошенники звонили жителям Крыма по российским номерам, пытаясь выманить деньги. Установлено, что как минимум у двух человек уже выманили деньги, следствие ищет других пострадавших.

Андрей Сазонов