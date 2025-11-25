На Кубани мужчина избивал детей шокером и ставил их на горох

В Краснодарском крае арестовали мужчину, избивавшего двоих несовершеннолетних детей. Против него возбудили дело об истязании несовершеннолетнего, сообщили в краевом управлении прокуратуры. Также ему вменили неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Как установил надзорный орган, отец семейства на протяжении восьми месяцев систематически унижал и бил 10-летнюю дочь и 8-летнего сына. Их мать умерла ранее от коронавируса. Обоих детей фигурант бил электрошокером, а девочку избивал металлической палкой. Чтобы скрыть следы побоев, отец не пускал дочь в школу. Также он заставлял стоять детей на коленях на горохе за непослушание.

Прокуратура поставила на контроль ход расследования дела. Ведомство также проверит органы системы профилактики и образовательное учреждение, где учились дети. Пострадавших отправили в реабилитационный центр, их здоровью ничего не угрожает.

Никита Черненко