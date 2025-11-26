Для камер одного закона пока хватит

Думский комитет по госстроительству предложил не принимать законопроект, который запрещает накладывать штрафы с помощью камер, установленных с нарушениями. Проект поправок к КоАП разработала группа сенаторов для защиты автовладельцев от необоснованных «писем счастья». Документ был принят в первом чтении в 2021 году, но завис на этапе доработки. Сейчас необходимость в нем отпала, считают в «Единой России»: все необходимые для работы камер законы уже приняты, но проблема необоснованных штрафов никуда не делась. Для ее решения в Госдуме призывают следить за состоянием комплексов и выделять на их обслуживание необходимое финансирование.

“Ъ” обратил внимание на появившееся в базе Госдумы заключение комитета по госстроительству с рекомендацией отклонить поправки к КоАП, направленные на защиту автовладельцев от незаконных штрафов. Речь идет о законопроекте, который в 2021 году внесла в Госдуму группа сенаторов, включая тогдашнего вице-спикера Совета федерации Андрея Турчака. Парламентарии предлагали правительству установить требования к камерам, софту, фото- и видеоматериалам, а также правила размещения комплексов. Если правила не соблюдаются, то вынесенные в отношении автовладельцев штрафы отменяются.

Отсутствие нормы в кодексе приводит к «недовольству граждан работой контрольно-надзорных органов», писали парламентарии. Проект закона поддержали в правительстве: в Белом доме подтверждали, что изменения нужны для обеспечения гарантий «законности и обоснованности привлечения граждан к ответственности». В первом чтении законопроект приняли 17 декабря 2021 года. Думский комитет по госстроительству писал, что изменения сократят число случаев вынесения необоснованных штрафов.

Четыре года документ лежал без движения. Теперь позиция комитета изменилась: его глава депутат Павел Крашенинников (ЕР) считает, что предложенная сенаторами норма больше не нужна.

Проблема необоснованного наказания водителей из-за некорректной работы камер сохраняется, но решать ее надо с помощью своевременного обслуживания комплексов, поддержания их в работоспособном состоянии и выделения на эти цели финансирования. Введение единых требований к комплексам проблему не решит, считают в комитете. Господин Крашенинников также напоминает, что в 2023 году были приняты изменения в закон «Об автомобильных дорогах» (вступили в силу 1 сентября 2024 года). В документе закрепили закрытый перечень мест, где в принципе могут быть установлены камеры (аварийно опасные участки, выделенки, перекрестки, пешеходные переходы и т. д.), а также обязанность местных властей знаками предупреждать водителей о зонах контроля. Этого, считает Павел Крашенинников, пока достаточно.

По данным МВД, на начало 2024 года на дорогах работало 28,1 тыс. стационарных дорожных камер, 2,9 тыс. передвижных (так называемых треног и т. д.) и 900 мобильных (устанавливаемых на борту автомобилей). С помощью комплексов вынесено 236,8 млн административных штрафов за нарушения ПДД, 81,8% из них — это постановления за превышение скорости. Данных за 2025 год еще не публиковалось.

В ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов камер) считают, что отклонение законопроекта — это логичный шаг в условиях уже сложившегося правового регулирования. Вступивший в силу в 2024 году закон (и подзаконные акты к нему) установил «достаточно детализированные» требования как к самим комплексам, так и к местам их размещения, считают в организации. «Сформированная правовая база применяется на практике уже более года и доказала свою исчерпывающую полноту,— поясняют в ассоциации.— В соответствии с законом комплексы, не соответствующие законодательным требованиям, не могут передавать данные в федеральную систему МВД "Паутина" (софт, объединяющий работу всех камер.— “Ъ”). Весь процесс находится под контролем МВД».

Изначально внесенные поправки были «по смыслу абсолютно правильными», но юридически не проработанными, считает юрист, эксперт «Народного фронта» Катерина Соловьева. «Возможно, это и стало поводом их отклонить. Сейчас если кто-то и обращается с жалобой на штраф, то вопрос решается в индивидуальном порядке. Если есть основания, то постановление отменяется,— считает эксперт.— Какие-либо дополнительные возможности для массовой отмены постановлений введены не будут, потому что законодатель хочет защитить работу системы фотовидеофиксации».

Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы и отклонить 2 декабря.

Иван Буранов