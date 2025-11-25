Токсичная аккуратность

Контроль за обращением самых опасных отходов может быть усилен — Минприроды предлагает наделить компанию «Федеральный экологический оператор» (ФЭО) полномочиями по отслеживанию достоверности и своевременности представления участниками рынка данных в госинформсистему учета и контроля за обращением с отходами высших (I и II) классов опасности (ФГИС ОПВК). Промышленников, обрабатывающих их самостоятельно, предлагается признать операторами и обязать вносить данные в информсистему. В случае нарушений ФЭО будет направлять в Росприроднадзор аналитические заключения, данные которых будут основой для индикаторов риска, по которым назначаются проверки. Это улучшит администрирование в сфере обращения с опасными отходами — но повысит риски регуляторных санкций для участников рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сброс отходов в реку Амур

Фото: Вячеслав Реутов, Коммерсантъ Сброс отходов в реку Амур

Фото: Вячеслав Реутов, Коммерсантъ

Минприроды подготовило поправки к закону об отходах производства и потребления (89-ФЗ) — они призваны повысить качество информации, вносимой во ФГИС ОПВК. Ее оператором является «Федеральный экологический оператор» (входит в состав госкорпорации «Росатом»). Сейчас порядок контроля достоверности и своевременности представления информации во ФГИС не определен. В дальнейшем правительство также уточнит состав самих данных и список их поставщиков.

С принятием изменений будет исправлен и еще один законодательный «недочет». Предлагается признать ИП и юрлиц, которые образуют отходы I и II классов опасности (ОПВК) и имеют право осуществлять деятельность по обращению с ними самостоятельно, операторами по обращению с ОПВК. Закон и раньше позволял бизнесу самостоятельно обращаться со своими опасными отходами при наличии мощностей (утилизация, обезвреживание, размещение, извлечение вторсырья) — но они не попадали под определение операторов и не должны были регистрироваться во ФГИС и передавать в нее данные. Изменения позволят регулятору видеть максимально полные сведения об образовании и дальнейшей судьбе опасных отходов. По итогам «информационных» проверок ФЭО будет формировать экспертно-аналитические заключения о фактах недостоверности либо несвоевременности представления данных. В свою очередь, Росприроднадзор будет применять их как индикатор риска нарушений, дающий право на проверки.

Отходы I класса чрезвычайно опасны и наносят непоправимый урон окружающей среде — это ртуть, растворы кислот и т. п. II класс — высокоопасные отходы, которые наносят серьезный вред — в том числе свинец, отходы химических производств, батарейки и аккумуляторы.

Отходы, которые переработать невозможно, обезвреживаются и размещаются для хранения или захоронения в специальных хранилищах. Тариф на утилизацию в РФ тонны отходов I класса опасности установлен ФАС до начала 2027 года в размере 223 тыс. руб., а II класса опасности — 62,5 тыс. руб. По данным Росприроднадзора, за 2024 год в России образовано 6,1 тыс. тонн отходов I класса и 384,4 тыс. тонн — II класса. Утилизированы и обезврежены при этом 3,3 тыс. и 447,5 тыс. тонн соответственно.

Как пояснили “Ъ” в Минприроды, законопроект разработан для улучшения администрирования обращения с опасными отходами. Так, во ФГИС ОПВК будут интегрированы данные отчетности, которые подают отходообразователи в Росприроднадзор. Планируется сделать и модуль, который будет сверять данные. «Инициатива разработана не для установления каких-либо норм контроля, а для совершенствования механизмов верификации данных компаний»,— подчеркнули в министерстве.

Сейчас у ФЭО нет механизма выявления недостоверности данных отходообразователей, поясняет замдиректора по развитию ООО НЭК (занимается сбором, транспортировкой и утилизацией опасных отходов) Екатерина Костюк, определить нарушения можно только по итогам контрольно-надзорного мероприятия и сверки данных. Новые полномочия позволят ФЭО «оперативно выявлять потенциальные нарушения и четче прогнозировать объемы образования отходов по каждому субъекту, что улучшит всю цепочку обращения с ОПВК».

Усиление контроля за отходами опасного характера — логичный шаг, добавляет руководитель проектов Strategy Partners Артем Суворов — они «несут наибольшие экологические и социальные риски». Из-за нововведений участники рынка должны будут обеспечить более детальный учет и отчетность (источники образования, маршруты, объемы, объекты обработки). Если же оператор ОПВК не сможет предоставить нужных данных, «риск усиленного контроля и административных санкций возрастет».

Анна Королева