Петербург вошел в пятерку регионов по вводу логистических объектов маркетплейсов

Санкт-Петербург вошел в пятерку российских регионов по объему новых логистических объектов маркетплейсов. За девять месяцев 2025 года в городе введено около 90 тыс. кв. м таких площадей, следует из данных консалтинговой компании CORE.XP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По расчетам аналитиков, в регионах России (за исключением Москвы и Московской области) за этот период построено 3,2 млн кв. м новых логистических объектов — максимальный показатель за всю историю наблюдений. Более половины введенных площадей обеспечили маркетплейсы.

Лидером по вводу логистических объектов маркетплейсов стал Воронеж (219 тыс. кв. м), далее идут Ростов-на-Дону и Самара (по 184 тыс. кв. м), Владимир (119 тыс. кв. м) и Санкт-Петербург (90 тыс. кв. м).

Среди онлайн-ритейлеров крупнейшим застройщиком таких объектов является компания РВБ (объединенная Wildberries & Russ), которая в первом полугодии ввела в эксплуатацию 810 тыс. кв. м логистических комплексов.

Артемий Чулков