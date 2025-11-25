Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд оштрафовал московскую фирму за нежелание ремонтировать дома под Волгоградом

Директор ООО «ГидроСпецПром» Айрапет Айрапетян оштрафован на 100 тыс. руб. за неисполнение судебного решения (ч. 2 ст. 315 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

ООО «ГидроСпецПром» учреждено в Москве на ул. Нижней Красносельской, 35 стр. 9 в декабре 2012 года. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Айрапет Айрапетян является единственным владельцем фирмы. В 2024 году общество работало в убыток (-99 млн руб.) при обороте 289 млн руб. Активы компании также находятся в минусе (-77 млн руб.). В качестве ответчика в арбитражных спорах фирма выступала 110 раз на сумму 125 млн руб. За все время выиграно 14 дел, проиграно 27, частично проиграно 36. «ГидроСпецПром» также участвовал в 1433 госзакупках на сумму 6,8 млрд руб., заключил 631 контракт на 2,9 млрд руб. Основные заказчики: ОАО «РЖД», АО «РЖДстрой» и Волгоградский облкомприроды.

Судебные приставы длительное время пытались добиться исполнения решения Арбитражного суда Волгоградской области о принудительном исполнении мирового соглашения. Суд обязал «ГидроСпецПром» устранить недостатки в многоквартирных домах на территории Калачевского городского поселения. Согласно порталу «ЕИС Закупки», компания в период с 2016-го по 2018 год строила новое жилье по программе переселения граждан из аварийного фонда. Стоимость контракта составила 91,6 млн руб.

Суд обязал фирму провести в двух МКД ремонт дымоходов, фундаментов и устранить дефекты в квартирах переселенцев: ямы в полах, трещины на потолках, заменить установленные двери и окна.

Айрапет Айрапетян уклонялся от выполнения работ, хотя имел все возможности для исполнения мирового соглашения. Вследствие этого его дважды привлекали к административной ответственности. Несмотря на это, он продолжал игнорировать судебное решение. Вину в инкриминируемом деянии господин Айрапетян признал полностью.

Нина Шевченко