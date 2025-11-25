Экс-главу дочерней компании «Роснано» приговорили к пяти годам за мошенничество

Зеленоградский районный суд Москвы признал виновным в мошенничестве бывшего гендиректора компании «Элвис-неотек» (дочерняя компания «Роснано») Александра Ракутина. Приговор также вынесли бывшему инвестиционному директору компании Наилю Губаеву. Им назначили пять и 9,5 года общего режима и штраф 600 тыс. руб. и 1 млн руб. соответственно, сообщило ТАСС.

Как установило следствие, подсудимые вступили в сговор с бывшим директором ООО «Ди-лабс» Ринатом Хуснутдиновым. Между «Элвис-неотек» и «Ди-лабс» был заключен фиктивный договор об оказании услуг. По нему «Ди-лабс» перевели около 25 млн руб., но никакие работы по факту не проводились. Позже деньги перевели на счета подконтрольных Губаеву иностранных компаний.

Суд также удовлетворил гражданский иск к фигурантам. Рината Хуснутдинова инстанция отправила в колонию общего режима на четыре года и оштрафовала на 500 тыс. руб. Он признал вину и раскаялся в содеянном.

Наиль Губаев в 2024 году был приговорен к восьми годам за хищение 179 млн руб. Позже он заключил контракт с Минобороны на участие в СВО, и производство по делу приостановили. Однако в декабре Мосгорсуд возобновил производство «ввиду вновь открывшихся обстоятельств».

Никита Черненко