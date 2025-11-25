Cкауты в США могут лишиться поддержки правительства

Военный министр США Пит Хегсет предложил своему ведомству разорвать связи с крупнейшей скаутской организацией и одной из крупнейших молодежных организаций страны — Scouting America, до 2025 года называвшейся Boy Scouts of America. По его мнению, организация, в которой состоит более 1 млн юношей и девушек, больше не «поддерживает будущее американских мальчиков», а стала какой-то «бесполой» структурой, продвигающей идеи разнообразия, равенства и инклюзивности. С предложением министра ознакомилось радио NPR.

Закон обязывает военных помогать скаутам, за исключением тех случаев, когда это «наносит ущерб национальной безопасности». Господин Хегсет утверждает, что сейчас и есть такой случай: организация якобы не воспитывает мужских качеств, способствует распространению «гендерных заблуждений» и тому подобного. В документе, который будет представлен Конгрессу США, он предлагает больше не оказывать медицинскую и логистическую помощь национальным слетам скаутов, которые проходят раз в четыре года и собирают до 20 тыс. молодых людей. Кроме того, предлагается не предоставлять Scouting America помещений на военных объектах для проведения разных мероприятий.

Министерство сотрудничало со скаутским движением более 100 лет, официально оно было оформлено в 1937 году. На запрос NPR в Минобороны ответили, что не будут комментировать «утечку документов, достоверность которых нельзя проверить». В Scouting America заявили, что организация гордится давним сотрудничеством с военными США и готова его продолжать.

Алена Миклашевская