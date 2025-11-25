Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Cкауты в США могут лишиться поддержки правительства

Военный министр США Пит Хегсет предложил своему ведомству разорвать связи с крупнейшей скаутской организацией и одной из крупнейших молодежных организаций страны — Scouting America, до 2025 года называвшейся Boy Scouts of America. По его мнению, организация, в которой состоит более 1 млн юношей и девушек, больше не «поддерживает будущее американских мальчиков», а стала какой-то «бесполой» структурой, продвигающей идеи разнообразия, равенства и инклюзивности. С предложением министра ознакомилось радио NPR.

Закон обязывает военных помогать скаутам, за исключением тех случаев, когда это «наносит ущерб национальной безопасности». Господин Хегсет утверждает, что сейчас и есть такой случай: организация якобы не воспитывает мужских качеств, способствует распространению «гендерных заблуждений» и тому подобного. В документе, который будет представлен Конгрессу США, он предлагает больше не оказывать медицинскую и логистическую помощь национальным слетам скаутов, которые проходят раз в четыре года и собирают до 20 тыс. молодых людей. Кроме того, предлагается не предоставлять Scouting America помещений на военных объектах для проведения разных мероприятий.

Министерство сотрудничало со скаутским движением более 100 лет, официально оно было оформлено в 1937 году. На запрос NPR в Минобороны ответили, что не будут комментировать «утечку документов, достоверность которых нельзя проверить». В Scouting America заявили, что организация гордится давним сотрудничеством с военными США и готова его продолжать.

Алена Миклашевская

История советского пионерского движения

В феврале 1922 года 19-летний Михаил Стремяков организовал отряд «юных пионеров» в школе фабрично-заводского ученичества имени Н. А. Борщевского. Именно эту группу считают первым пионерским отрядом

Фото: Музей "Московский дом фотографии" / А. Родченко

Пионерская организация была учреждена 19 мая 1922 года. Но еще с 1909 года в России появились отряды скаутов, помогавшие детям, в том числе и бездомным, учиться, решать семейные проблемы &lt;br>На фото: Иосиф Сталин и Никита Хрущев в окружении пионеров на Щелковском аэродроме

На фото: Иосиф Сталин и Никита Хрущев в окружении пионеров на Щелковском аэродроме

Фото: В. Гребнев / Фотоархив журнала «Огонёк»

В начале 1920-х годов стали создаваться специальные пионерские лагеря. Их целью было продолжение пионерской деятельности в летний период с упором на спортивное и военно-патриотическое воспитание. Впервые о создании таких лагерей заговорил председатель Российского общества Красного Креста Зиновий Соловьев. В 1925 году был открыт первый лагерь такого типа «Артек», где была введена должность пионервожатого

Фото: Б. Кузьмин / Фотоархив журнала «Огонек»

До смерти Ленина в 1924 году организация носила имя «Юные пионеры имени Спартака». Однако затем решением ЦК РКСМ было установлено официальное название — Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина

Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В начале 1930-х годов гражданским долгом пионера была объявлена борьба с антисоветскими элементами. Школьников призывали сообщать о нарушителях норм коммунистического общежития, а за образец пионера был взят Павлик Морозов, донесший на своего отца, помогавшего кулакам, и выступивший против него в суде

Фото: Санько Галина / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Пионерское движение сыграло большую роль во время Великой Отечественной войны. Вчерашние школьники-пионеры шли на фронт, работали в тылу, в партизанских отрядах и в подполье, становились разведчиками, партизанами, юнгами на военных кораблях, помогали укрывать раненых. В 1954 году был опубликован официальный список героев-пионеров, прославившихся в годы войны. Их награждали орденами и медалями за боевые заслуги, четверых — Леню Голикова, Зину Портнову, Марата Казея и Валю Котика — посмертно

Фото: В. Кругликов / Фотоархив журнала «Огонек»

С наступлением мирного времени пионеры были привлечены к сбору макулатуры и металлолома, посадке зеленых насаждений, выращиванию мелких домашних животных (кроликов, птиц). Особо отличившихся отмечали наградами

Фото: А. Бурьбо / Фотоархив журнала «Огонек»

У пионерской организации была своя идеология, в которой определялась основная цель — воспитывать юных борцов за дело Коммунистической партии Советского Союза. Девизом всех пионеров стал клич «Всегда готов!»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Кроме девиза у пионеров были гимн, клятва и законы. Первый гласил: «Пионер — юный строитель коммунизма — трудится и учится для блага Родины, готовится стать ее защитником». Второй призывал равняться на коммунистов, готовиться стать комсомольцем и вести за собой октябрят. Третий звучал так: «Пионер — надежный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по совести»

Фото: В. Тарасевич / Фотоархив журнала «Огонек»

Непременным атрибутом каждого пионера был красный галстук. Его отцом принято считать одного из создателей пионерской организации и отечественного идеолога скаутизма Иннокентия Жукова. Сначала ярко-красные галстуки делали из жесткой хлопчатобумажной ткани. Позднее они стали оранжево-красными и шились из ацетатного шелка на швейных фабриках Советского Союза. Стоил галстук 58 копеек

Фото: Умнов Е. / Фотоархив журнала «Огонек»

Движение в пионерской организации начиналось с поступлением в школу, когда ребенка принимали в октябрята. В девять лет школьника посвящали в пионеры. Завершающим этапом социального становления школьника считалось вручение комсомольского значка и посвящение в комсомольцы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

По всему Союзу с учреждением пионерских организаций стали выходить пионерские газеты, призванные вести среди читателей общеобразовательную работу. Среди самых известных из них такие как «Детская правда», «Юный Спартак» и «Пионерская правда»

Фото: А. Бочинин / Фотоархив журнала «Огонек»

С 1958 года всю работу пионеров объединили в двухлетний пионерский план, направленный на помощь взрослым в выполнении семилетнего плана

Фото: Савин Михаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Часто пионеры оказывали помощь жителям села и вели просветительскую работу среди сельских детей

Фото: Н. Козловский / Фотоархив журнала «Огонек»

Структура организации немного изменилась в 1982 году, когда было создано новое звено — старшие пионеры. К ним относились ученики седьмых и восьмых классов, а внешним отличием было ношение значка, сочетающего элементы комсомольского и пионерского

Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1990 году на Х всесоюзном слете в «Артеке» было принято решение о преобразовании Всесоюзной пионерской организация имени Ленина в международный Союз пионерских организаций — Федерацию детских организаций. При этом отменялась структура и символика пионерского движения

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

После распада СССР были ликвидированы и пионерские организации, их имущество изъято, дворцы пионеров перепрофилированы в дома детского и юношеского творчества, пионерские лагеря — в частные турбазы и пансионаты, часть из них оказалась заброшена

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек»

Единственная союзная республика, где пионерское движение было восстановлено, — Белоруссия, правда была изменена символика и ее название

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

В России идею возрождения пионерской организации поддерживает КПРФ. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев заявил, что не против возрождения пионерского и комсомольского движения в России, но на уровне общественной организации, без идеологической ее составляющей и без участия государства

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

1 сентября было создано общероссийское общественно-государственное движение «Движение первых». Его целью заявлено воспитание, организация досуга подростков, и формирование мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Численность участников к концу 2023 года составила около 4,7 млн человек

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

