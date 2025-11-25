Жога, Паслер и Юмашева открыли выставку «10 лет в Центре» к юбилею Ельцин-центра

В Ельцин-центре открылась выставка «10 лет в Центре», посвященная истории зарождения и создания Президентского центра Бориса Ельцина. Она расположится на двух этажах арт-галереи. С юбилеем Центр пришли поздравить уральский полпред Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер, мэр Алексей Орлов. Прилетела дочь первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяна Юмашева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 4 Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В ходе мероприятия Артем Жога зачитал поздравление от Владимира Путина. «Сегодня мы отмечаем 10-летие Ельцин-центра, который создавался не только для сохранения и изучения наследия первого Президента России, не только как дань его памяти, но и для исследования сложной, трудной, противоречивой эпохи радикальных перемен. Этот период является неотъемлемой частью многовекового неразрывного пути нашей страны, и просветительская деятельность центра основывается именно на таких подходах, на глубоком понимании целостности исторического развития России»,— говорится в поздравлении Владимира Путина. Президент отметил, что особое внимание уделяется личности Бориса Ельцина и институту президентства. Разъяснение его значимости, процесса совершенствования — одна из задач центра, которую он достойно выполняет. Владимир Путин отметил, что Ельцин-центр стал точкой притяжения людей разных профессий и возрастов.

Президентский центр Бориса Ельцина был открыт в Екатеринбурге в 2015 году во исполнение федерального закона №68 от 13 мая 2008 года «О центрах исторического наследия президентов РФ, завершивших свои полномочия». В нем расположены музей Бориса Ельцина, арт-галерея, библиотека, архив, кинозал, магазины, предприятия общественного питания, офисные помещения и апартаменты. Попечительский совет возглавляет руководитель администрации президента РФ Антон Вайно. В 2024 году Ельцин-центр посетило свыше 2,7 млн человек, в нем было проведено 150 мероприятий.

Денис Паслер заявил, что Ельцин-центр имеет большое значение для всего региона и отметил его потенциал для развития музейного комплекса и центра общественной и культурной жизни.

Николай Яблонский, Мария Игнатова