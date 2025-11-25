Жога, Паслер и Юмашева открыли выставку «10 лет в Центре» к юбилею Ельцин-центра
В Ельцин-центре открылась выставка «10 лет в Центре», посвященная истории зарождения и создания Президентского центра Бориса Ельцина. Она расположится на двух этажах арт-галереи. С юбилеем Центр пришли поздравить уральский полпред Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер, мэр Алексей Орлов. Прилетела дочь первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяна Юмашева.
В ходе мероприятия Артем Жога зачитал поздравление от Владимира Путина. «Сегодня мы отмечаем 10-летие Ельцин-центра, который создавался не только для сохранения и изучения наследия первого Президента России, не только как дань его памяти, но и для исследования сложной, трудной, противоречивой эпохи радикальных перемен. Этот период является неотъемлемой частью многовекового неразрывного пути нашей страны, и просветительская деятельность центра основывается именно на таких подходах, на глубоком понимании целостности исторического развития России»,— говорится в поздравлении Владимира Путина. Президент отметил, что особое внимание уделяется личности Бориса Ельцина и институту президентства. Разъяснение его значимости, процесса совершенствования — одна из задач центра, которую он достойно выполняет. Владимир Путин отметил, что Ельцин-центр стал точкой притяжения людей разных профессий и возрастов.
Президентский центр Бориса Ельцина был открыт в Екатеринбурге в 2015 году во исполнение федерального закона №68 от 13 мая 2008 года «О центрах исторического наследия президентов РФ, завершивших свои полномочия». В нем расположены музей Бориса Ельцина, арт-галерея, библиотека, архив, кинозал, магазины, предприятия общественного питания, офисные помещения и апартаменты. Попечительский совет возглавляет руководитель администрации президента РФ Антон Вайно. В 2024 году Ельцин-центр посетило свыше 2,7 млн человек, в нем было проведено 150 мероприятий.
Денис Паслер заявил, что Ельцин-центр имеет большое значение для всего региона и отметил его потенциал для развития музейного комплекса и центра общественной и культурной жизни.