В Черноземье 27 ноября будет пасмурно и холодно, от +2°C до +8°C

В четверг, 27 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от +2°C до +8°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит +6...+8°C. В течение дня будет пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, до 9 м/с.

В Воронеже температура составит от +5°C до +7°C, а ветер — до 8 м/с. На протяжении всего дня дождя не ожидается, погода будет пасмурной.

В Курске утром температура воздуха будет на уровне +6°C, вечером поднимется до +8°C и ночью сохранится на том же уровне. В течение дня будет пасмурно и дождливо. Ветер до 9 м/с.

В Липецке будет пасмурная погода, без осадков. Температура утром составит +3°С, днем поднимется до +5°С, а к вечеру и ночью задержится на уровне +6°С. Южный и юго-восточный ветер с порывами до 9 м/с.

В Орле в течение дня будет пасмурно и дождливо. Утром температура опустится до +6°С, днем поднимется до +7°С, вечером и ночью продержится на уровне +8°С. Ветер — до 9 м/с

В Тамбове ожидается пасмурная погода, без осадков. Утром температура составит +2°С, днем поднимется до +4°С, а ночью — до +6°С. Ветер с порывами до 8 м/с.

