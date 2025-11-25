«Крошка картошка» начала проверку одной из точек после информации о кишечной палочке

Российская сеть предприятий быстрого питания «Крошка картошка» начала проверку одного из заведений на соблюдение стандартов бренда после публикаций о нарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Подключаем юридический департамент компании для нотариальной фиксации всех публикаций, содержащих порочащую бренд информацию и готовим официальные претензии к владельцами информационных ресурсов, а в случае наличия клеветы и судебных исков»,— сообщили ТАСС в «Крошке картошке». Компания также намерена провести независимую экспертизу, чтобы проверить нарушения ППК и санитарно-эпидемиологических требований, следует из заявления.

Сегодня днем Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА» сообщил, что обнаружил в одном из заведений «Крошки картошки» продукцию с кишечной палочкой, а также еду с истекшим сроком годности.