Украина согласилась с условиями мирного плана Трампа, по крайней мере, об этом сообщает ABC News. По данным Reuters, Киев поддерживает рамки плана США «по существу». На этом фоне европейские страны сообщили, что не будут продвигать свое соглашение. Как сообщил премьер Великобритании Кир Стармер, лидеры договорились о том, что должны работать с существующим текстом договора. В то же время он признал, что некоторые его части «неприемлемы», но некоторые положения будут необходимы «для справедливого и прочного мира». По словам британского премьера, достичь его можно только при выполнении нескольких условий. Среди них — сохранение суверенитета Украины и ее способность защищаться в будущем. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что попытка Белого дома решить проблему наскоком провалилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Вокруг мирного плана Трампа очень много шума и мало определенности. Сообщается, что документ сократился с 28 до 19 пунктов и Украина с ним вроде бы теперь согласна. Однако, судя по всему, остались детали, которые, видимо, должны быть окончательно одобрены на высшем уровне. В этой связи есть основания подвергнуть указанный тезис сомнению: если детали остались, значит, нельзя утверждать, что текст согласован. Владимир Зеленский собирался лететь за океан для разговора с Дональдом Трампом, чтобы окончательно утвердить проект мирного соглашения. Однако похоже, что украинского лидера в Америке не очень ждут. Между тем до дедлайна, 27 ноября, осталось совсем мало времени. Хорошо, предположим, что Зеленский с Трампом обо всем договорились, но как же мнение Российской Федерации? Москва подчеркивает, что привержена «духу Анкориджа», который был отражен в первоначальном американском плане из 28 пунктов. Новый вариант никто толком не видел, вместе с тем отношение к нему скорее негативное. Собственно, его как такового нет, как было сказано выше, так что отвергать или принимать, по сути, нечего.

Известно, что в Абу-Даби идут секретные переговоры делегаций РФ и США, и даже украинские представители также, похоже, там присутствуют. Американскую сторону представляет министр сухопутных войск армии США Дэниел Дрисколл, который нынче назначен в переговорщики. Насчет остальных ничего неизвестно. Почему ему выпала такая честь? Считается, что его лично рекомендовал вице-президент Джей Ди Вэнс. Они старые друзья, одноклассники.

СМИ пишут, что Вашингтон попытался решить вопрос, как говорится, через голову Европы. Неожиданно за нее вступился Кремль. Как же решать вопросы европейской безопасности без представителей этого континента? Сложно с этим поспорить. Старый Свет поддерживает Украину. Британский премьер Кир Стармер назвал условия, на которых должны вестись переговоры. Общий смысл таков: негоже определять будущее страны, ее об этом не спрашивая. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг мирного плана «информационной вакханалией», и на этот счет тоже трудно что-либо возразить.

Однако главный вывод понятен — решить очень сложную проблему кавалерийским наскоком в очередной раз не получилось.

Формула «вот вам план, соглашайтесь, а то хуже будет» не сработала и не сработает. Беда в том, что этому нет альтернативы. Есть только военный сценарий. Трампа можно понять — он пытается давить, он пришел, чтобы завершать войны. На Киев давить легче, но у него есть европейская поддержка. Игнорировать данный факт не получается. Россия и Украина пытались вести прямой диалог, но из этого, как мы помним, ничего не вышло. Можно попробовать еще раз. Конечно, не будем раньше времени хоронить мирный план или даже несколько планов. В этом всем есть один положительный момент — попытки установить мир все еще предпринимаются, хотя это не может продолжаться бесконечно. И об этом забывать не стоит, ведь тогда будет действительно хуже.

Дмитрий Дризе