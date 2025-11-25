Мосгорсуд отменил решение об авторстве канала-иноагента «Незыгарь»

Московский городской суд отменил решение по делу об имени владельца Telegram-канала «Незыгарь» (объявлен иноагентом). Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В июле 2025 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил иск Дмитрия Коваленко к журналисту Олегу Кашину (объявлен иноагентом), а также юрлицам ООО «СИМ», ООО «Компания Афиша» и ООО «Ньюс пул». Господин Коваленко требовал признать не соответствующими действительности сведения о том, что он является администратором «Незыгаря» (объявлен иноагентом).

Сегодня это решение отменено апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Мосгорсуда. Вынесено новое решение: господину Коваленко отказано в удовлетворении иска. Согласно карточке дела, решение первой инстанции обжаловала ООО «СИМ». На это юрлицо, в частности, зарегистрирована торговая марка LiveJournal.

Олег Кашин (объявлен иноагентом) писал в блоге, что Дмитрий Коваленко ведет «Незыгарь» (объявлен иноагентом), еще в 2017 году. В августе 2024 года несколько СМИ опубликовали материалы с этой информацией, указав в качестве источника публикацию журналиста. Вскоре после этого Минюст включил «Незыгарь» (объявлен иноагентом) в реестр иностранных агентов, а господина Коваленко указал как «участника» данного Telegram-канала.

Степан Мельчаков