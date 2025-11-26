Частное потребление скатилось в минус

Динамика потребительских расходов за неделю 17–23 ноября 2025 года, по данным лаборатории «СберИндекс», продолжила ухудшаться — и в первые три недели месяца в реальном выражении осталась ниже прошлогодней на 0,2%, тогда как в октябре расходы граждан росли на 2% в годовом сопоставлении (см. график).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В номинальном выражении росту потребительских трат по картам «Сбера» на уровне 7% год к году (г/г) на третьей неделе ноября способствовали покупки непродовольственных товаров, ускорившие рост до 9,5% г/г с 8,3% на второй неделе; ускорение зафиксировано и к октябрю (9,5% против 6,6%), в то время как остальные виды потребления показывают замедление роста — так, покупки продовольствия выросли на 3,6% г/г с 4,3% неделей ранее, траты на общепит — на 3,8% после 5,9%, на услуги — на 8,2% после 9,4%. Вероятнее всего, население продолжает реализовывать отложенный спрос на промтовары, ожидая повышения НДС.

При этом, проанализировав данные Банка России, аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) фиксируют: «По состоянию на октябрь продолжалось ухудшение оценок населением уровня жизни, обновившее исторический минимум, причем масштабы этого снижения уже имеют характер "перелета"… в не кризисной, а стагнирующей экономике. Отметим, что стабильно негативные уже в течение года оценки ситуации населением сами по себе становятся фактором, углубляющим и затягивающим кризис».

Аналитики центра отмечают, что в третьем квартале 2025 года сохранилась парадоксальная ситуация: стабилизировалась на минимальном уровне норма потребления (сезонность устранена), а норма сбережения продолжает снижаться.

«Если речь не идет о статистической ошибке или "недосчете", налицо, скорее всего, уход населения (в условиях высокой инфляции и снижения ставок по депозитам) в другие финансовые активы»,— считают они.

Впрочем, измеряемый ЦМАКП косвенный социальный эффект инфляции по состоянию на октябрь стал постепенно улучшаться: ИПЦ, рассчитанный «по корзине потребления малообеспеченного населения», все еще выше, чем в среднем, но снижается с опережением, быстро сокращая разрыв с инфляцией. По данным на сентябрь, реальный размер пенсий (индикатор динамики благосостояния малообеспеченного населения) с учетом роста цен для этой социальной группы оставался выше прошлогоднего уровня, хотя и ниже оценки «по средней инфляции».

Артем Чугунов