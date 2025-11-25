Программное необеспечение

Военный суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела бывших руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии Михаила Варенцова и начальника Главного центра информационных технологий по инженерно-техническому обеспечению ведомства Николая Чепкасова. По версии обвинения, они организовали приемку и оплату специального программного обеспечения, не соответствующего требованиям госконтрактов. Ущерб от действий фигурантов составил порядка 350 млн руб.

Михаил Варенцов

Московский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела генерал-майора Михаила Варенцова и полковника Николая Чепкасова. Им вменяют превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с причинением тяжких последствий (п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Председательствует на процессе судья Валерий Гудзенко.

По версии обвинения, Росгвардия в 2019–2020 годах заключила с научно-исследовательским институтом «Восход» три многомиллионных контракта, связанных с разработкой федеральной платформы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами (ФПКО СПО ГИС). Обязанности по контролю за выполнением контрактов возлагались на генерала Варенцова и полковника Чепкасова.

По материалам дела, в 2021–2023 годах обвиняемые, превысив должностные полномочия, подписали приемку программного обеспечения, не соответствующего требованиям госконтрактов.

В результате, как подсчитало следствие, ущерб от действий фигурантов составил порядка 350 млн руб.

«Приемка была произведена на основании формальной проверки в эмуляторе, не подтверждающей способность ФПКО реально функционировать в операционной среде заказчика», — заявил гособвинитель. Также он добавил, что в обязанности подсудимых входило не только создание программы, но и оснащение подразделений, для которых оно предназначалось, соответствующим профессиональным оборудованием.

На имущество подсудимых наложен арест.

Ранее господин Варенцов был переведен с домашнего ареста под запрет определенных действий. Тогда суд согласился с тем, что смягчение меры пресечения необходимо для беспрепятственного получения генералом необходимого лечения. Господин Чепкасов находится под домашним арестом.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, оба подсудимых положительно характеризуются по месту службы. Господин Варенцов награжден несколькими медалями.

Свое отношение к предъявленному обвинению фигуранты высказать не успели. Это произойдет на следующем судебном заседании, назначенном на 8 декабря. Их защитники также отказались от комментариев на данном этапе судебного процесса.

Ефим Брянцев