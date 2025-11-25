Ледовую арену на Иве могут открыть в 2026 году

Ледовую арену на Иве планируется открыть в начале 2026 года, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Фактическая готовность объекта высока. Думаю, до конца года его строительство будет завершено, но официальное открытие произойдет в начале следующего года», — подчеркнул господин Махонин.

Строительство ледовой арены в микрорайоне Ива началось в 2024 году. Площадь объекта будет составлять 9 тыс. кв. м. В комплексе будет предусмотрено две ледовые арены — большая для соревнований, тренировок взрослых команд и массового катания и малая для детских занятий. Кроме того, здесь появится единственная в Пермском крае дорожка, на которой будут проводиться тренировки и соревнования по керлингу.