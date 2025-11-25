ФСБ ликвидировала узел связи украинских мошенников в Симферополе

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали жителя Самарской области, организовавшего работу узла связи украинских мошенников. Против него возбудили дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика.

По данным спецслужбы, фигурант арендовал в Симферополе квартиру, где установил SIM-боксы. В задачи задержанного входило обеспечение постоянной работы оборудования, ежедневная покупка и замена SIM-карт, а также получение необходимой техники в пунктах выдачи. За это россиянину платили 35 тыс. руб. в неделю.

При обысках силовики изъяли два SIM-бокса на 32 порта, два ноутбука, четыре телефона и более 700 SIM-карт. С их помощью аферисты звонили жителям Крыма по российским номерам и пытались выманить деньги. Известно как минимум о двоих жертвах, следствие устанавливает других возможных пострадавших.

Никита Черненко