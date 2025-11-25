Технопарк «Реал-Инвест» вошел в федеральный реестр промышленных парков

Технопарк «Реал-Инвест» (поселок Гидроторф Балахнинского округа) включен в реестр индустриальных (промышленных) парков, соответствующих требованиям, в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.

Соответствующий приказ 25 ноября подписал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Статус федерального технопарка позволяет привлекать резидентов под различные льготы и меры господдержки.

Как пояснили в группе компаний «Реал-Инвест», общая площадь их технопарка составляет 165 га, но в реестр Минпромторга на данный момент включено 100 га первой очереди. Сейчас резидентами являются четыре компании: «Русгеосинт» (производство геотекстиля), «Армпласт» (стеклопластиковая арматура), «Профлайн» (пластиковая тара для косметики и бытовой химии) и «Кратос» (металлоконструкции для электротранспорта).

Иван Сергеев