В работе передвижного зоопарка «Саванна» в Уфе нашли нарушения

Прокуратура Советского района Уфы вместе с региональными управлениями Россельхознадзора и Росприроднадзора проверила передвижной зоопарк «Саванна», в котором живут 15 африканских львов, три тигра и один леопард.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, были установлены предварительные нарушения в уборке и кормлении животных, а также в утилизации отходов. Прокуроры также проверят документы на животных, паспорта с вакцинацией, ветеринарные справки и журналы уборки.

Надзорные мероприятия продолжаются.

Олег Вахитов