Экономический эффект для Китая от поставки российской нефти с 2022 года составляет около $20 млрд, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине. По его словам, российские поставки энергоресурсов являются важнейшим поддерживающим фактором в достижении Китаем своих стратегических целей. За последние 10 лет, благодаря переориентации на Восток, Россия стала поставщиком нефти номер один для Китая с долей порядка 20%.

Котировки Whoosh упали на 6% после публикации отчетности за третий квартал. Выручка снизилась на 13%, чистая прибыль упала более чем на 72%, сообщает Forbes. Вместе с тем активно развивается бизнес сервиса кикшеринга в Латинской Америке. Там выручка за девять месяцев выросла на 148% год к году, число поездок — на 142%. Сейчас Whoosh работает в Чили и Бразилии, а до конца года планирует выйти на рынки еще двух стран.

Мировая нефтяная отрасль страдает от недоинвестирования. Особенно сильно сокращаются затраты на геологоразведку, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Российско-китайском энергетическом бизнес-форума в Пекине. По его словам, в том числе по этой причине коэффициент органического возмещения запасов у западных нефтяных мейджоров в последние пять лет составляет всего около 40%. В то же время у «Роснефти» этот показатель стабильно превышает 100% благодаря обширной ресурсной базе и высокой эффективности геологоразведочных работ, добавил Сечин.