Девелопер ГК «Аквилон» планирует самостоятельно управлять своим отелем в Москве

Федеральный девелопер «Аквилон» планирует самостоятельно управлять своим апарт-отелем «Аквилон Signal», сообщил журналистам 25 ноября представитель компании.

ГК «Аквилон» строит упомянутый комплекс апартаментов в районе Отрадное СВАО Москвы общей площадью 85,5 тыс. кв. м с 2023 года. Завершение строительства запланировано на конец 2026-го, ввод в эксплуатацию — на 2027 год. Прохождение государственной сертификации апарт-отеля как четырехзвездочной гостиницы начнется после сдачи объекта, рассказал СМИ директор по развитию продаж группы «Аквилон» Михаил Рогатых.

По его словам, ГК в настоящее время не рассматривает строительство апартаментов в Петербурге из-за отсутствия подходящей земли и сложной экономики проектов. «Тренд на апартаменты меняется в сторону отказа от псевдожилья в пользу более гостиничного формата, который по своей сути является все-таки коммерческой недвижимостью»,— отметил господин Рогатых.

В настоящее время объем строящихся проектов в портфеле «Аквилона» в Санкт-Петербургской агломерации превышает 417 тыс. кв. м жилой и офисной недвижимости. В следующем году группа намерена начать реализацию пяти новых проектов в коммерческой и жилой недвижимости, детали которых пока не раскрываются.

Александра Тен