Пострадавшего в ДТП на Киевском шоссе эвакуировали на вертолете

На 26-м км Киевского шоссе, недалеко от аэропорта Внуково, столкнулись два легковых автомобиля. Один из них перевернулся. В ДТП пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Двух пострадавших госпитализировали на скорой, одного — эвакуировали по воздуху. Его доставили в больницу на дежурном санитарном вертолете Московского авиационного центра. Пострадавшего сопровождали врачи московского территориального центра медицины катастроф.

На месте экстренные службы города и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины ДТП. О происшествии в Службу 112 сообщили около 14:20 мск. На шоссе перекрывали четыре полосы. В 16:48 в пресс-службе департамента сообщили, что все последствия аварии ликвидированы.