Зампреду партии «Яблоко» Максиму Круглову продлили меру пресечения

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил на месяц арест заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова, обвиняемого в фейках об армии. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Зампред партии «Яблоко» Максим Круглов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

О продлении меры пресечения ходатайствовало следствие.

Господин Круглов был заключен под стражу 2 октября. Изначально арест был назначен до 29 октября. По версии следствия, политик распространял ложную информацию о действиях Вооруженных сил России в Telegram-канале. Причем обвинение касалось постов, опубликованных еще в апреле 2022 года. По данным «Ъ», в одной из публикаций Максима Круглова приводились данные ООН о количестве жертв среди мирного населения Украины в Мариуполе, в другой — «яблочник» резко отозвался о событиях в украинском городе Буча.

Ранее Максим Круглов возглавлял московское отделение «Яблока». 23 ноября его сменил на этом посту Кирилл Гончаров. Перед голосованием господин Гончаров зачитал с трибуны письмо содержащегося в СИЗО сопартийца: «Сложное время, опасные дни… Прошу вас всех воздержаться от ненужных и необязательных конфликтов: сейчас не время и не место».

Степан Мельчаков