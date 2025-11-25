ГАЗ проиграл со шрифтами

Арбитражный суд рассмотрел иск Горьковского и Нижегородского автомобильных заводов к издательству «Модимио» об уплате 13,2 млн руб. неустойки за использование товарных знаков предприятий в номере журнала «Легендарные грузовики СССР» с моделью ГАЗ-51А. Истцы доказывали, что ответчик без разрешения использовал символику ГАЗа и фотографии машины, схожие до смешения с интеллектуальной собственностью заводов. Однако суд решил, что ответчик упомянул товарный знак как информацию о содержании номера, посвященного истории фургона, и отказал автозаводу в иске.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Костромской области рассмотрел иск ПАО ГАЗ и его правопреемника Нижегородского автомобильного завода к издательству «Модимио» о компенсации за использование товарных знаков предприятий. Заводы потребовали компенсировать 13,2 млн руб. и обязать ответчика прекратить печатать символику «Горьковский автозавод» и ГАЗ в журналах, посвященных советским грузовикам, следует из опубликованных судом материалов дела. Спор развернулся вокруг номера «Легендарные грузовики СССР» с мини-моделью автомобиля ГАЗ-51А и открыткой, в которых, по мнению истцов, без разрешения использовались принадлежащие им изображения. В сентябре 2022 года истцы направили ответчикам претензию, однако не дождались компенсаций и обратились в суд.

Юристы ГАЗа и НАЗа подкрепили свои доводы свидетельствами о регистрации товарных знаков и ссылкой на сайт издательства с информацией о номере с моделью грузовика, они содержали изображения, схожие до степени смешения с символикой заводов, настаивали представители истцов.

Они представили суду живой номер журнала с изображением ГАЗ-51А на обложке и схожей с символикой «Горьковский автозавод» обозначением на кабине машинки.

Также представители истцов приобщили к делу заключение специалиста о том, что обозначение ГАЗ-51А крупным белым шрифтом в кириллице расположено в центре обложки, занимает доминирующее положение и благодаря этому акцентирует внимание на себе. А обозначение «Горьковский автозавод» тождественно товарному знаку «Автозавод» и ассоциируется именно с нижегородским предприятием, говорится в заключении. Цифры «51А» в изображении сами по себе не обладают различительной способностью, однако в сочетании с элементом ГАЗ являются фонетически тождественными символике завода. Несмотря на несущественные отличия, обозначения схожи с товарными знаками, решил специалист.

Представители ответчика не согласились с доводами истцов и отметили, что обозначение ГАЗ в номере журнала «ГАЗ-51А фургон-трансформер» не является использованием товарного знака как индивидуализации товара, а информирует читателя о содержании номера, посвященного истории выпуска этого автомобиля. Поэтому обозначения ГАЗ-51А на обложке и фотография грузовика с символикой «Горьковский автозавод» не нарушают исключительных прав истца на товарный знак, уточнили юристы «Модимио».

Они подчеркнули, что средством индивидуализации журналов как товаров является его название «Легендарные грузовики СССР», зарегистрированное как наименование СМИ и товарный знак Modimio. Поскольку каждый выпуск журнала посвящен разным маркам и моделям машин, изображения грузовиков информируют читателей о тематике номеров. При этом они постоянно меняются.

В итоге суд согласился с доводами представителей «Модимио» о том, что изображение ГАЗ в теме номера журнала не считается использованием товарного знака как средства индивидуализации товара, а лишь информирует читателей о содержании выпуска, который был посвящен истории производства грузовиков на базе шасси ГАЗ-51А.

Вместе с тем название журнала «Легендарные грузовики СССР» выполнено выше спорной символики и представляет собой стилизованное обозначение эмблемы машины в ретро-стиле, а обратная сторона выпуска анонсирует следующий номер с грузовиком «Studebaker US6 U3 русский американец». Сами модели машин не маркированы схожими с символикой ГАЗа изображениями, и права истца не нарушены. Наконец, шрифты, цвета и размеры букв в них разные, решил суд и отклонил требования истцов.

В пресс-службе автозавода не стали комментировать итоги разбирательства и перспективы продолжения споров. Предприятие регулярно судится с различными компаниями по поводу своих товарных знаков, добиваясь прекращения использования своей интеллектуальной собственности и отстаивая исключительные права на товарные знаки. В свою очередь «Модимио» в 2023 году оспаривало в суде охрану товарных знаков ПАО ГАЗ в отношении товаров из бумаги и картона, однако суд решил, что костромская компания не подтвердила намерений печатать журналы и выпускать модели грузовиков ГАЗ.

Роман Рыскаль