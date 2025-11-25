Заключенный облил кислотой начальника колонии в Калужской области

Осужденный в одной из колоний в Калужской области плеснул кислотой в лицо начальнику исправительного учреждения. Его госпитализировали с ожогами лица, глаз и рук, сообщила пресс-служба управления ФСИН по региону.

Следственный комитет России (СКР) проводит процессуальную проверку по факту произошедшего. ФСИН не сообщает подробности и то, в какой колонии произошел инцидент. На территории Калужской области всего действует одна колония-поселение, три колонии для мужчин, одна для женщин.

Никита Черненко