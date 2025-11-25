Наблюдательный совет пермского филиала ВГУВТ возглавит представитель краевой власти

Наблюдательный совет пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) возглавит один из представителей краевой власти. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин во время прямого эфира. По его словам, состав наблюдательного совета в ближайшее время будет изменен.

Пермский филиал ВГУВТ — структурное подразделение Волжского государственного университета водного транспорта. Осуществляет образовательную деятельность и подготовку специалистов в области водного транспорта, морского дела, инженерных и технических специальностей. Филиал предлагает направления, связанные с судовождением, судостроением, морским и речным транспортом, гидротехникой, гидроэнергетикой и инженерными технологиями. Руководителем образовательной организации является Александр Шалкеев.