Алексей Шипилов рекомендован на пост главы Краснодарского крайсуда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ согласовала кандидатуру Алексея Шипилова для назначения на пост председателя Краснодарского краевого суда, сообщает сайт ВККС.

Господин Шипилов, возглавлявший крайсуд с июня 2019 года по июнь 2025 года,— единственный соискатель, претендующий на вакантную должность.

В марте 2025 года, незадолго до окончания шестилетнего срока полномочий, господин Шипилов подал документы в ВККС на новый срок, однако спустя два месяца отозвал свое заявление. С июня 2025 года, после завершения полномочий руководителя, экс-председатель продолжил работу в краевом суде в качестве судьи.

В августе Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила новый конкурс на должность главы Краснодарского крайсуда, в конкурсе приняли участие Ольга Василенко и Алексей Егоров. Госпожа Василенко — судья в отставке, до 2023 года работала в должности председателя Астраханского областного суда. Господин Егоров — председатель Арбитражного суда Краснодарского края. На заседании ВККС 15 сентября стало известно, что Ольга Василенко и Алексей Егоров отозвали заявления.

О возможном скором возвращении Алексея Шипилова к руководству крайсудом заговорили в октябре текущего года, когда он стал исполняющим обязанности председателя, сменив в этом статусе зампреда суда Сергея Кротова.

Алексею Шипилову 50 лет, он окончил юридический факультет Белгородского госуниверситета. С 1998 по 2004 год служил в органах прокуратуры. В 2004 году занял должность судьи Октябрьского райсуда Белгорода, с 2007 года работал судьей Белгородского облсуда. В 2009 году возглавил Белгородский районный суд. В августе 2010 года стал председателем Белгородского областного суда.

Анна Перова, Краснодар